Raphinha o Savdski Arabiji: Kdor pravi, da ne bi šel, laže

V preteklih dneh je bilo v katalonski prestolnici veliko govora o novi pogodbi Raphinhe, ki je v Barceloni eden izmed ključnih igralcev ekipe. A brazilski nogometaš, ki v letošnji sezoni igra na izjemno visokem nivoju, je v nedavnem intervjuju priznal, da je s strani Al Hilala prejel neverjetno ponudbo. "Do mene so prišle novice o ponudbi iz Savdske Arabije in iskreno sem bil zelo presenečen, saj so številke zelo, zelo visoke. Če bi to ponudbo prejel lani, bi šel," je dejal Raphinha.