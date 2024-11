Raphinha: Rasizem ljudi potisne do roba, razumem Viniciusa

Raphniha je julija 2022 zapustil Anglijo, kjer je branil barve Leeds Uniteda, in za 58 milijonov evrov okrepil Barcelono. V debitantski sezoni je za blaugrano odigral 50 tekem, zabeležil pa 10 golov in 12 asistenc. "V prvih šestih mesecih sem se počutil, kot da nisem del Barce. Ljudje so govorili, da sem slab in da me morajo prodati," je dejal 27-letni Brazilec.

Minulo sezono je v vseh tekmovanjih zbral le 37 nastopov, ponovno zabil 10 golov in dodal 13 asistenc. Kljub vedno boljšim predstavam si ni uspel pridobiti popolnega zaupanja takratnega trenerja Xavija Hernandeza, ki je pred začetkom poletnega prestopnega roka zapustil trenersko mesto Barcelone. "Ko je bil trener Xavi, sem vedel, da bom igro zapustil v 60. minuti. V teh 60 minutah sem poskušal dati vse od sebe, ampak nič ni bilo dovolj. Tudi takrat, ko je vse delovalo tako, kot mora, sem bil menjan," je dodal Raphinha.