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Nogomet

Raphinha s 'hat-trickom' pokopal Sevillo

Sevilla, 19. 09. 2026 22.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z. STA
Barcelona - Sevilla

Barcelona je s 3:1 premagala Sevillo in vknjižila že sedmo zaporedno zmago v La ligi. Katalonci so znova pokazali svojo napadalno moč, največ zaslug za novo zmago pa gre Raphinhi. Brazilec je blestel s hat-trickom in bil nerešljiva uganka za obrambo Andaluzijcev.

Raphinha
Raphinha
FOTO: Profimedia

Nogometaši Barcelone so v španskem prvenstvu še naprej 100-odstotni. Za sedmo slavje v nizu so se morali po zaostanku precej potruditi, tekmo v Sevilli pa je s "hat-trickom" zaznamoval Raphinha. V Andaluziji so dobro začeli, Laminu Yamalu je v osmi minuti s skrajnimi močmi strel obranil Odiseas Vlahodimos in žogo preusmeril v vratnico.

Barcelona se je nato znašla v zaostanku, potem ko je v 19. minuti z glavo zadel Youssouf Fofana. Veselje domačih je trajalo vsega tri minute, ko je po sijajnem preigravanju zadel Raphinha, že desetič v sezoni. Isti igralec je bil z glavo natančen tudi v 52. minuti po podaji Yamala.

V 64. minuti so gosti, ki so v drugem polčasu precej dvignili raven igre, spet stresli okvir vrat, nato pa je nekaj minut kasneje vnovič udarila naveza Yamal-Raphinha. Prvi je z odmerjeno podajo v prostor zaposlil Brazilca, ki je števec golov v tej sezoni španskega prvenstva s spodkopano žogo pomaknil že na 12. Barcelona je slavila z 1:3.

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Na ostalih današnjih tekmah sta se Osasuna in Rayo Vallecano razšla brez zmagovalca z 1:1, gledalci golov niso videli na tekmi med Athleticom iz Bilbaa in Alavesom, zato pa so jih pet dosegli igralci Celte proti Racing Santanderju, ki je ostal brez zadetka.

Že v petek pa je Espanyol doma klonil proti Elcheju z 1:3, pri čemer je ta od šeste minute igral z nogometašem manj v polju. Pri Espanyolu priložnosti za igro ni dobil Vanja Drkušić.

V nedeljo bodo ob madridskem derbiju še tekme Getafe - Malaga, Deportivo - Betis, Villarreal - Levante in Valencia - Real Sociedad.

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Lamin Yamal Raphinha barcelona sevilla la liga

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