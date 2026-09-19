Raphinha s 'hat-trickom' pokopal Sevillo

Nogometaši Barcelone so v španskem prvenstvu še naprej 100-odstotni. Za sedmo slavje v nizu so se morali po zaostanku precej potruditi, tekmo v Sevilli pa je s "hat-trickom" zaznamoval Raphinha. V Andaluziji so dobro začeli, Laminu Yamalu je v osmi minuti s skrajnimi močmi strel obranil Odiseas Vlahodimos in žogo preusmeril v vratnico.

Barcelona se je nato znašla v zaostanku, potem ko je v 19. minuti z glavo zadel Youssouf Fofana. Veselje domačih je trajalo vsega tri minute, ko je po sijajnem preigravanju zadel Raphinha, že desetič v sezoni. Isti igralec je bil z glavo natančen tudi v 52. minuti po podaji Yamala.

V 64. minuti so gosti, ki so v drugem polčasu precej dvignili raven igre, spet stresli okvir vrat, nato pa je nekaj minut kasneje vnovič udarila naveza Yamal-Raphinha. Prvi je z odmerjeno podajo v prostor zaposlil Brazilca, ki je števec golov v tej sezoni španskega prvenstva s spodkopano žogo pomaknil že na 12. Barcelona je slavila z 1:3.