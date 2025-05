Raphinha (uradno) podaljšal, naslednji na vrsti Yamal

Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Raphinha je zavrnil vse ponudbe s Savdske Arabije in Otoka ter podaljšal pogodbo z Barcelono, kateri je obljubil zvestobo do junija 2028. "Sezona se bliža koncu in za igralca, ki v dresu Barcelone daje vse od sebe, je bil to pravilen korak. Njegov talent in dobro branje igre gresta z roko v roki z njegovo sposobnostjo, trudom in trdim delom," so pri blaugrani zapisali v izjavi za javnost, nekaj besed pa je navijačem namenil tudi Raphinha: "Hvala vsem za podporo. Podaljšal sem pogodbo, zelo sem vesel. Tukaj želim ostati še vrsto let."