Raphinha nad klubsko SP: Vsi si zaslužijo vsaj mesec dni dopusta

Raphinha je izpostavil, da se mu zdi nepošteno, da se svetovna nogometna organizacija pred ustanovitvijo tekmovanja z nogometaši ni posvetovala o njegovem formatu. Inter in PSG sta po naporni sezoni finale Lige prvakov odigrala 31. maja, zgolj dva tedna pozneje pa so igralci omenjenih moštev že sodelovali na tekmovanju v ZDA.

"Kot nekdo, ki igra za evropsko moštvo, lahko povem, da bi zdaj bili na dopustu. Marquinhos and Lucas Beraldo iz PSG-ja sta osvojila Ligo prvakov in sploh nista mogla pravilno proslaviti. Odšla sta na reprezentančne obveznosti in nato neposredno na klubsko svetovno prvenstvo. Nista se še ustavila," je o primeru svojih rojakov dejal brazilski napadalec.

"Mnogi pravijo, da je to izgovor. Mogoče je to res, ampak zelo težko se je odpovedati dopustu zaradi obveznosti. To je naša pravica. Vsi si zaslužijo vsaj mesec dni dopusta. Večina teh igralcev tega ne bo dobila," je nadaljeval nogometaš, ki se je v minuli sezoni z Barcelono uvrstil v polfinale Lige prvakov.

Večina državnih prvenstev v Evropi se bo začela v sredini avgusta, priprave še nekaj tednov prej. "Če se PSG uvrsti v finale klubskega SP, bo takoj za tem sledil (evropski) super pokal. Nikoli se ne konča. Po mojem mnenju se je zelo težko odpovedati dopustu zaradi nečesa, v kar si prisiljen početi. V nobeni točki niso nogometašev vprašali, če želijo sodelovati na tem tekmovanju. Od nas bi moralo biti odvisno, ali se bomo odpovedali dopustu za nov turnir. To je zelo zapleteno," je o natrpanem urniku nogometašev dejal strelec 34 golov v vseh tekmovanjih v minuli sezoni.