Raphinha ima znova težave, Flick nezadovljen

Raphinha si je na desnem stegnu nategnil adduktorsko mišico. Kot previdnostni ukrep bo izpustil tekmo proti Albaceteju, čas okrevanja pa je predviden na približno en teden.
Brazilski reprezentant je bolečino začutil na zadnji ligaški tekmi, ko je Barcelona s 3:1 slavila na gostovanju pri Elcheju. Raphinha je tedaj ob polčasu ostal v garderobi, zamenjal pa ga je Marcus Rashford. Brazilec v ponedeljek ni treniral z ekipo.
"Če sem iskren, nad tem nisem zadovoljen. Gre za zelo pomembnega igralca. Nekaj bomo morali spremeniti, tudi on. O tem bomo govorili v naslednjih dneh. Zame je to pomembno, saj nas čaka ključen del sezone in bomo potrebovali vsakega posameznika. Vse igralce bomo potrebovali. In ko ni na voljo, to ni v redu," je povedal trener Hansi Flick.
Raphinha je eden ključnih igralcev v sistemu Flicka. V tej sezoni je zbral 22 nastopov, dosegel 13 zadetkov in prispeval pet podaj. Brazilski krilni napadalec pri Barceloni sodi tudi med vodje ekipe, pomemben pa je pri izvajanju visokega pritiska.
