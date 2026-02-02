Naslovnica
Nogomet

Raphinha ima znova težave, Flick nezadovljen

Barcelona, 02. 02. 2026 15.50 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
S.V.
Raphinha

Raphinha, zvezdnik Barcelone, je staknil novo poškodbo in bo izpustil (vsaj) četrtfinale v španskem pokalu proti Albaceteju, krvnikom madridskega Reala.

Raphinha si je na desnem stegnu nategnil adduktorsko mišico. Kot previdnostni ukrep bo izpustil tekmo proti Albaceteju, čas okrevanja pa je predviden na približno en teden.

Brazilski reprezentant je bolečino začutil na zadnji ligaški tekmi, ko je Barcelona s 3:1 slavila na gostovanju pri Elcheju. Raphinha je tedaj ob polčasu ostal v garderobi, zamenjal pa ga je Marcus Rashford. Brazilec v ponedeljek ni treniral z ekipo.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če sem iskren, nad tem nisem zadovoljen. Gre za zelo pomembnega igralca. Nekaj bomo morali spremeniti, tudi on. O tem bomo govorili v naslednjih dneh. Zame je to pomembno, saj nas čaka ključen del sezone in bomo potrebovali vsakega posameznika. Vse igralce bomo potrebovali. In ko ni na voljo, to ni v redu," je povedal trener Hansi Flick.

Raphinha je eden ključnih igralcev v sistemu Flicka. V tej sezoni je zbral 22 nastopov, dosegel 13 zadetkov in prispeval pet podaj. Brazilski krilni napadalec pri Barceloni sodi tudi med vodje ekipe, pomemben pa je pri izvajanju visokega pritiska.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet raphinha barcelona

Vrnitev po devetih mesecih: 'Povratek med vratnici ne bi mogel biti lepši'

Milanič znova na klopi Al Wahde

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.24
Navijači Reala rabijo najprej eno spoved , kesanje za vse grehe, ki jih je beli balet spravili na igrišča in izven igrišč, potem pa graditi na novo z enim nevtralnim kapetanom broda navijačev, lahko tudi navijaški mentor iz Albaceta in se po tekmah dobivajo na srečanjih anonimnih navijačev in dobijo kovanec za vsak teden brez grdobij
Odgovori
+1
1 0
Joško s Krasa
02. 02. 2026 17.19
Zanimiva je izjava Flika,da bo treba nekaj spremeniti tudi Rafinja. Mislim,da je tukaj mislil na osebnega trenerja. Poškodb je ogromno tudi zaradi slednjih.Če samo pri nas pogledaš kakšne osebne trenerje imajo Carvahal,Militao in Camavinga ni nič čudnega,da so toliko poškodovani. Verjetno je Flik v izjavi mislil enako za Rafinjo.
Odgovori
-1
0 1
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.31
Za te tri Carvahala, Militaoa in Camavingo bi verjetno bilo dovolj že izbrati prave izdelke iz kolekcije Nivea men...že ko so Asensiu prepovedali briti noge pred tekmo ni več manjkal zaradi infekcij
Odgovori
0 0
Lucky
02. 02. 2026 17.08
Manucao še ne ve, da je nemogoče utihnit za vedno in se hkrati držati teme. V keri zid je zdej trofu?
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 17.19
Bojim se, da so pri Realu tisti rasistični navijači še najbolj normalni
Odgovori
0 0
NoriSušan
02. 02. 2026 17.25
upamo samo da ga ne bo en tedn
Odgovori
0 0
Kolllerik
02. 02. 2026 17.00
Za Rafo niti ni čudno, da je poškodovan, saj se ne špara in leta naokoli ko nor. Taprav fajter. No, proti Oviedu pa se je tokrat v vrstah Girone spet hudo poškodoval ter Tegen. Zadnja loža, bojijo pa se da tudi tetive. Skratka, Nemcu grozi operacija in ler za dva mesca, Barci pa s tem grozi, da bo Girona prisiljena preklicat pogodbo v vezi z Nemcem.. .
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.52
Albacete je močn, kot pravi nekdo spodaj...To je vendar druga španska liga...
Odgovori
+1
4 3
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.53
Se pa še spomnem tretjeligaša 2020/21 v španskem pokalu in prvo sramoto Reala tisti teden . Vicente Parras je bil kapetan broda, ki ga je krmaril Juan Antonio Casanova Vidal, ko je ostalo samo 10 mornarjev proti celotni kraljevi španski floti
Odgovori
+0
3 3
26250440
02. 02. 2026 17.24
Realovci še zmeri računajo kdo je močnejši-Albacete ali Alcoyones...
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
02. 02. 2026 16.35
A se že kj ve kdaj Barca igra izločilne boje lige prvakov? Me skrbijo močni nasprotniki sploh jutr Albacete. Natrpan urnik če nisi v top 8. Aja sm pozabu d nm golmani ne dajejo golov.
Odgovori
+1
5 4
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.26
Vse igralce bomo potrebovali , to je pa zdaj četrtfinale Cope del Rey....
Odgovori
+1
5 4
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.27
manucao ve, da ni več slabih ekip v tem delu tekmovanja
Odgovori
+1
5 4
NoriSušan
02. 02. 2026 16.29
Albacete je močn.
Odgovori
+1
5 4
NoriSušan
02. 02. 2026 16.22
Dobro lohk bi blo slabš
Odgovori
+0
4 4
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.14
Kako bomo brez Diasa Bellolija proti krvniku Reala iz Madrida še posebej , ker sta poškodovana tudi Pablo Martín Páez in González López. Bodo igralci Barcelone lahko pogledali španskemu kralju v oči, če bodo izgubili brez sodniške pomoči, ki krasi igro Reala ?
Odgovori
+2
6 4
manucao
02. 02. 2026 16.18
Utihni enkrat za vselej in drži se teme.
Odgovori
+3
5 2
NoriSušan
02. 02. 2026 16.22
No muci umiri se
Odgovori
+0
4 4
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.24
Kričanje na kričanje...pa vas bomo vseeno poskušali maščevati za sramoto proti Albaceteju, čeprav si tega ne zaslužite
Odgovori
+0
4 4
NoriSušan
02. 02. 2026 16.30
Bomo pokazal kk se da brez penalov
Odgovori
+0
4 4
manucao
02. 02. 2026 16.04
Želim čimprejšnje okrevanje. Deklarirani navijač Real Madrida.
Odgovori
+2
6 4
Luigi Taveri II.
02. 02. 2026 16.55
Tudi mi ti želimo čimprejšnje okrevane
Odgovori
+0
3 3
26250440
02. 02. 2026 17.27
manucao,ti pa res ne rabiš povedati deklarirani...Take prepoznamo že po načinu pisanja...
Odgovori
0 0
