Raphinha ima znova težave, Flick nezadovljen

Raphinha si je na desnem stegnu nategnil adduktorsko mišico. Kot previdnostni ukrep bo izpustil tekmo proti Albaceteju, čas okrevanja pa je predviden na približno en teden.

Brazilski reprezentant je bolečino začutil na zadnji ligaški tekmi, ko je Barcelona s 3:1 slavila na gostovanju pri Elcheju. Raphinha je tedaj ob polčasu ostal v garderobi, zamenjal pa ga je Marcus Rashford. Brazilec v ponedeljek ni treniral z ekipo.