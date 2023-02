Manchester United je v 23. krogu angleškega prvenstva gostoval v Leedsu in prišel do zmage z rezultatom 0:2. Pod zadetke sta se podpisala Marcus Rashford v 80. in Alejandro Garnacho v 85. minuti. Rdeči vragi so se takrat povzpeli na drugo mesto, Arsenal ostaja vodilno moštvo. Manchester City se meri z Aston Villo.

