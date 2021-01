Rashford o 11-metrovkah: Mourinho je dejal, da moramo biti iznajdljivi

"Ko vtekaš za hrbet branilcev ali preigravaš z žogo in vidiš, da ti jo bodo poskušali odvzeti, si ne želiš utrpeti starta, želiš priti v priložnost za dosego zadetka," je še povedal Rashford. "A bili so trenutki, ko morda enajstmetrovk nismo dobili. Ko je bil trener Jose, se spomnim pet ali šest primerov, ko bi morali dobiti enajstmetrovko. To je nekaj v smislu razvoja, česar se moraš naučiti in razumeti."

Vse od takrat, ko je na vročo klop sedel Solskjaer (december 2018), je United samo v Premier League izvajal kar 27 strelov z bele pike, največ med vsemi klubi. V minuli sezoni so postavili tudi nov rekord za eno sezono (14 dosojenih enajstmetrovk), v tej sezoni pa so jo jih Rashford, Bruno Fernandes in kolegi v vseh tekmovanjih izvedli enajst.

Henryja še vedno rad gleda in posluša

Samo Rashford je Unitedu priboril enajst strelov z bele pike v domačem prvenstvu in evropskih tekmovanjih, kar osem od teh pod taktirko Solskjaerja. Anglež, ki se je v minulih mesecih, ki jih je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, izkazal s svojo dobrodelnostjo in (predvsem) pomočjo otrokom, je tudi razkril, da je med odraščanjem v Unitedovi akademiji poskušal posnemati predvsem svojega vzornika, legendo londonskega Arsenala Thierryja Henryja.

"On je bil nekdo, ki sem ga podrobno spremljal in je preprosto prekrasen nogometaš," je dejal Rashford, ki je za United na 242 tekmah dosegel 81 golov, Henry pa jih je ob drugem slovesu od Arsenala dosegel za londonski klub še vedno rekordnih 228.

"Res se tudi spozna na nogomet, zato še vedno poslušam njegove intervjuje in način, na katerega govori o zaključevanju akcij," je o Henryju, za katerim je sicer precej neuspešna trenerska preizkušnja pri francoskemu prvoligašu AS Monacu, še povedal Rashford.

"Ko sem imel kakšnih 16 ali 17 let, ko sem prvič začel igrati v tej vlogi 'devetice', je bil Henry nekdo, ki sem ga spremljal, saj ni tradicionalna 'devetica'. Je nekdo, ki se pomika na levo, počne stvari z žogo. Ni samo nekdo, ki bi ga imel za tradicionalnega napadalca v angleškem nogometu. Ko sem prvič prišel na položaj 'devetice', sem vedel, da nikoli ne bi mogel biti takšne vrste 'devetica'. Nekdo, ki bo zadrževal žogo, dobival skoke in počel takšne reči. A vedel sem tudi, kakšne kvalitete imam sam, vedel sem, kaj lahko naredim kot napadalec. Takrat je bil on med tistimi, po katerih sem se zgledoval, ker sem lahko videl podobnosti med tem, kakšno igro želim razviti sam, in njegovim načinom igre. Pomembno je, da še naprej vsrkavam to znanje. Z lastnimi možgani poskušam ravnati kot s spužvo, da res, res posrkam čim več informacij, kolikor jih lahko,"je sklenil Rashford.