Rashford z 'bombo' poskrbel za zmago vragov tudi v Sevilli

Na povratni tekmi osmine finala Lige Evropa sta se v Sevilli pomerila domači Betis in otoški Manchester United. Angleži so prvo tekmo na Old Traffordu dobili s 4:1. Tudi na povratnem obračunu so slavili Otočani, edini gol na tekmi je dosegel angleški reprezentant Marcus Rashford, ki je zadel na začetku drugega polčasa s strelom od daleč.

Spomnimo, angleški velikan Manchester United je na prvi tekmi osmine finala v nogometni Ligi Evropa s 4:1 premagal špansko ekipo Betis.

Žreb parov četrtfinala in polfinala bo v petek v Nyonu. Prve tekme med osmerico najboljših bodo 13. aprila, povratne teden dni kasneje. Polfinale bo na sporedu 11. in 18. maja, finale pa bo v Budimpešti 31. maja.

Rdeči vragi so po razočaranju na prvenstvenem derbiju proti Liverpoolu (0:7) v enaki postavi začeli dvoboj proti Betisu in po šestih minutah povedli. Z močnim strelom je bil natančen Marcus Rashford. Že do polčasa pa so tudi Andaluzijci pokazali zobe in izenačili prek Ayozeja Pereza. V drugem polčasu pa je prevladoval United in dosegel še tri gole. Najprej je lepo z roba kazenskega prostora zadel Antony, Bruno Fernandes je kasneje z glavo po udarcu s kota povišal na 3:1, končni izid pa je v končnici tekme postavil Wout Weghorst.

Donny van de Beek, Alejandro Garnacho, Christian Eriksen in Anthony Martial zaradi dolgotrajnih poškodb niso bili na voljo trenerju Eriku ten Hagu, Brazilec Antony pa v Španijo ni odpotoval zaradi bolezni. Otočane je v Andaluziji pričakala razgreto ozračje polnega stadiona in pregovorno fanatičnih navijačev zeleno-belih. Posledično so gostitelji uvodne minute odigrali na krilih fantastične atmosfere in bili v tem delu igre podjetnejši tekmec. In res, že v osmi minuti je imel Juanmi izjemno priložnost za hitro vodstvo domačih, a je njegov strel z levo nogo zletel tik mimo vrat.

Le nekaj minut kasneje so imeli zeleno-beli novo veliko priložnost za dosego zadetka, vendar pa je poskus Joaquina zaustavil okvir vrat.

Edini gol na tekmi je padel na začetku drugega polčasa. Zadel je Marcus Rashford. Ta je s 30 m s sijajno odmerjenim udarcem premagal Ruija Silvo.

Pritisk Andaluzijcev ni pojenjal, toda uvodni nalet ni prinesel spremembe izida. Rdeče vragi so po minutah trpljenja le prišli do sape in tudi že prvih napadalnih akcij, toda še brez strela proti golu. Če je bil v prvih dvajsetih minutah Betis veliko boljša ekipa na travniku stadiona Benito Villamarin, pa je v drugem delu prvega polčasa gostujoča ekipa le prišla do pričakovane terenske pobude in v tem delu igre je v zraku visel gol domačih.

icon-link Betis vs Manchester United (1. polčas) FOTO: Sofascore.com

V drugem delu uvodnega polčasa se je igra z obeh strani umirila, prometa pred vrati je bilo precej manj in takšna tekma je seveda veliko bolj ustrezala rdečim vragom, ki so s prve tekme prinesli prednost treh golov. Vragi so bili ob izteku prvega polčasa v veliki priložnosti za vodstvo, a je poskus Facunda Pellistrija zadel okvir vrat in tekmeca sta na odmor odšla z najmanj priljubljenim izidom (0:0). Nadaljevanje tekme je, za razliko od uvoda v prvi polčas, bolje odprl Manchester United in bil že po nekaj minutah, a se je Marcus Rashford v situacija ena na ena osmešil s povsem ponesrečenim strelom.

Angleški reprezentant se je odkupil že v naslednji akciji, ko je učinkovito zadel s strelom od daleč (0:1). Zadetek Rashforda je bolj ali manj zapečatil usodo zeleno-belih, ki so po prejetem golu povsem popustili. Betis je bil že tako pred povratnim obračunom pred zahtevno nalogo, kako izničiti zaostanek po porazu z 1:4 s prve tekme na Old Traffordu. V prvem polčasu so bili boljši tekmec, zadeli vratnico, a žoga nikakor ni našla poti mimo Davida De Gee. Ta je v drugem polčasu nekajkrat odlično posredoval, po dveh zapravljenih priložnostih pa je nato v 56. minuti vendarle zadel Marcus Rashford. Ta je s 30 m s sijajno odmerjenim udarcem premagal Ruija Silvo in zapečatil usodo Betisa, vragom pa odprl pot v četrtfinale.

icon-link Betis vs Manchester United FOTO: AP