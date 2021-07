'Nikoli se ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam'

"Nikoli se ne bom opravičil za to, kar sem. Sem Marcus Rashford, 23-letni temnopolti moški iz Withingtona in Wythenshawa na jugu Manchestra. Če nimam nič drugega, imam to," je po številnih rasističnih napadih Rashford zapisal na Twitterju.

Rashford, Sancho in Saka so postali tarča napadov po angleškem porazu v finalu EP. Trojica je bila neuspešna pri izvajanju kazenskih strelov v zaključku tekme z Italijo, ki jo je slednja dobila s 3:2 po strelih z bele točke. "Lahko sprejmem kritike svoje igre – moj strel z bele točke je bil preslab, moral bi zadeti –, vendar se nikoli ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam," je še zapisal Rashford.

Izpadi rasistov po razpletu finala Eura so znova sprožili javno razpravo v Veliki Britaniji okoli enakopravnosti in odnosa do manjšin, ki po lanskih protestih v podporo ameriškemu gibanju Black Lives Matter postaja vse bolj žolčna. Po napadih na temnopolte nogometaše kritike nestrpnežev dežujejo iz vseh delov javnega življenja. Med prvimi, ki se je odzval, je bil kapetan Anglije Harry Kane, ki se je pridružil mnenju selektorja Garetha Southgata, da gre za "neodpustne" napade.