Rashford pojasnil, zakaj je United že leta ujet na 'nikogaršnji zemlji'

Marcus Rashford je dolga leta veljal za naslednjo "veliko stvar" Manchester Uniteda. Na sceno se je prebil že kot najstnik in takoj navdušil, potem pa je njegova zvezda začela bledeti. V lanski sezoni je bil posojen v Aston Villo, v novi sezoni pa bo znova posojen, tokrat k Barceloni.
Vrzel, ki je nastala ob njegovem odhodu, je nedavno zapolnil slovenski napadalec Benjamin Šeško, za katerega je United odštel dobrih 75 milijonov evrov.
Rashford se je v intervjuju za Telegraph na dolgo in široko dotaknil svojega kluba, za katerega je prepričan, da že leta tava v temi – in to brez prave vizije, kako se dvigniti iz rezultatske povprečnosti.
"Veliko ljudi pravi, da je United že leta v prehodnem obdobju, a to obdobje moraš najprej začeti. Pravega prehoda na Old Traffordu še ni bilo. Ko je Liverpool šel čez to, so pripeljali Jürgena Kloppa in z njim vztrajali. Na začetku niso zmagovali. A ljudje se spomnijo samo njegovih zadnjih let, ko se je meril z Manchester Cityjem in osvajal največje lovorike," je poudaril Rashford.
"Imeli smo toliko različnih trenerjev, strategij in idej, kako priti do uspeha, da smo končali v nikogaršnji zemlji," je nadaljeval 62-kratni angleški reprezentant, ki se je prvi ekipi Uniteda pridružil že leta 2016. Doslej je za svoj domači klub zbral kar 426 nastopov in dosegel 138 golov ter 78 asistenc.
Rashford je dodal še, da ga neuspeh svojega matičnega kluba še toliko bolj boli, ker je že kot otrok navijal zanj.
"V obdobju Sira Alexa Fergusona so veljala določena načela ne samo za prvo ekipo, ampak za celotno akademijo. Tako si lahko izbral igralca pri 15 letih in ta je poznal vsa načela igre. Vsak klub, ki je bil dlje časa uspešen, ima svoja načela, ki jih mora spoštovati vsak trener ali igralec. Pri Unitedu je bila želja po zmagah ogromna, a preveč reakcijska. Če smer stalno spreminjaš, ne moreš pričakovati, da boš osvojil Premier League."
