Rashford pojasnil, zakaj je United že leta ujet na 'nikogaršnji zemlji'

Marcus Rashford je prepričan, da Manchester United že leta govori o "prehodnem obdobju", ki pa se po njegovem sploh še ni začelo. Poudarja, da se brez jasnega načrta ni mogoče vrniti na vrh Premier League. Kot primer dobre prakse navaja Liverpool, ki je z Jürgenom Kloppom potrpežljivo gradil ekipo za velike stvari. Rashford še pravi, da United s stalnim menjavanjem trenerjev ostaja ujet na nikogaršnji zemlji.

Marcus Rashford je dolga leta veljal za naslednjo "veliko stvar" Manchester Uniteda. Na sceno se je prebil že kot najstnik in takoj navdušil, potem pa je njegova zvezda začela bledeti. V lanski sezoni je bil posojen v Aston Villo, v novi sezoni pa bo znova posojen, tokrat k Barceloni. Vrzel, ki je nastala ob njegovem odhodu, je nedavno zapolnil slovenski napadalec Benjamin Šeško, za katerega je United odštel dobrih 75 milijonov evrov.

Trojica novih napadalcev na Old Traffordu: Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha FOTO: Global Game Media icon-expand

Rashford se je v intervjuju za Telegraph na dolgo in široko dotaknil svojega kluba, za katerega je prepričan, da že leta tava v temi – in to brez prave vizije, kako se dvigniti iz rezultatske povprečnosti. "Veliko ljudi pravi, da je United že leta v prehodnem obdobju, a to obdobje moraš najprej začeti. Pravega prehoda na Old Traffordu še ni bilo. Ko je Liverpool šel čez to, so pripeljali Jürgena Kloppa in z njim vztrajali. Na začetku niso zmagovali. A ljudje se spomnijo samo njegovih zadnjih let, ko se je meril z Manchester Cityjem in osvajal največje lovorike," je poudaril Rashford.

Ko je United nazadnje slavil naslov angleškega prvaka (2013), je klub še vodil legendarni Sir Alex Ferguson. FOTO: AP icon-expand