Rashfordov poziv vladi: Naj 'za vsako ceno' zaščitijo tudi otroke

Marcus Rashfordje bil v času krize dejaven na dobrodelnem področju, saj je pomagal zbrati okoli 22,3 milijona evrov sredstev za organizacijo FareShare, ki se bori proti lakoti in skrbi, da otroci po Veliki Britaniji ne živijo v pomanjkanju hrane. Otroci so v času "koronske krize" prejemali bone, s katerimi so imeli dostop do enega toplega obroka na dan, britanske oblasti pa bodo v času šolskih počitnic to pomoč ukinile.

"Naša vlada se je v tem času zavzemala za pristop, 'za vsako ceno', ko gre za reševanje ekonomije. Rad bi, da tak pristop zavzamejo tudi pri zaščiti ranljivih otrok po Veliki Britaniji," je zapisal 22-letni reprezentančni napadalec. Okoli 1,3 milijona otrok je v Angliji upravičeno do bonov, ki jih izdaja vlada. A le do julija, ko se začne obdobje poletnih počitnic.

'To sem preživljal tudi sam'

"Prosim vas, da si premislite, spremenite odločitev ter prisluhnete otrokom, ki to pomoč potrebujejo tudi čez poletje," je še zapisal Rashford, ki tudi sam prihaja iz revnejše družine. Njegova mati je kot samohranilka skrbela za pet otrok, pomoč države pa mu je ob podpori družine pomagala pri uresničitvi ciljev, ki jih je imel kot mladenič, je še dodal v pismu.

"To, kar družine preživljajo v teh časih, sem preživljal tudi sam. Zelo težko je najti pot iz tega. Zato je pomembno, da pomagamo tistim, ki pomoč nujno potrebujejo," je še zapisal zvezdnik "rdečih vragov". Predstavnik britanskega premiera Borisa Johnsona za stike z javnostjo je že dejal, da se bodo iz njegovega kabineta kmalu odzvali na pismo nogometaša, ki je po Johnsonovih besedah postal zgled vsem mladim nogometašem v državi.