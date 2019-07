Ne gre nikamor: Rashfordu nova pogodba in 223 tisočakov na teden

Marcus Rashford, ki so ga povezovali z nekaterimi velikimi evropskimi klubi, bo očitno še dolgo član Manchester Uniteda, potem ko so iz vrst najtrofejnejšega kluba otoške Premier League v torek sporočili, da so z 21-letnim domačim fantom podpisali novo, štiriletno pogodbo, ki velja do leta 2023. Produktu klubske šole so tedensko plačo povišali na več kot 223 tisoč evrov, podaljša pa jo lahko še za eno sezono.

RASHFORD

Rashford je s tem postal eden najbolje plačanih posameznikov v ekipi, kjer je postal eden ključnih članov prve postave, potem ko je februarja 2016 debitiral pod taktirko že nekaj časa bivšega trenerja Louisa van Gaala. Do sedaj je na 170 tekmah dosegel 45 golov, 23-krat je nastopil tudi za angleško člansko izbrano vrsto in z Unitedom osvojil tri pokale: Ligo Evropa, pokal FA in ligaški pokal.

United ga je oblikoval kot igralca in osebo

"Manchester United mi pomeni vse v življenju vse odkar sem prišel sem pri sedmih letih,"je ob potrditvi dogovora dejal Rashford. "Ta klub me je oblikoval kot igralca in osebo, zato je resničen privilegij vsakič, ko dobim priložnost obleči ta dres. Želim se zahvaliti Oleju (trenerju Gunnarju Solskjaerju, op. a.) in njegovemu štabu za vse, kar so storili zame. Bolj perfektne skupine trenerjev si za učenje ne bi mogel želeti, medtem ko nadaljujem z razvojem in se veselim preboja na naslednjo raven. Dal bom vse od sebe, da bi pomagal vrniti ta klub nazaj tja, kamor spada, in da prinesem uspehe, ki si jih naši navijači zaslužijo."

"Rdeči vragi" so bili že tik pred tem, da bi izkoristil klavzulo v Angleževi prejšnji pogodbi in slednjo podaljšali do leta 2021, a so nato uspeli doseči dogovor za še daljše sodelovanje. Rashford je po prihodu Oleja Gunnarja Solskjaerjapred novim letom postal osrednja figura Unitedovega napada, Norvežan, ki je nedavno pozdravil prihod novega bočnega branilca Aarona Wana-Bissake, pa je zadovoljen pozdravil torkove novice.