Olimpija in Primorje sta odprla 34. sezono slovenske prve lige. V vlogi velikega favorita je bila ljubljanska zasedba pod vodstvom novega stratega Victorja Sancheza, ta pa je svojo vlogo, kljub ne posebej prepričljivi predstavi, upravičila in vpisala prve tri točke pred evropskim obračunom v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige proti ukrajinski zasedbi Žitomir.

OGLAS

Victor Sanchez in športni direktor Goran Boromisa FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Ajdovci, ki igrajo v prvoligaški konkurenci prvič po letu 2011, so pod taktirko nekdanjega Olimpijinega nogometaša Milana Ađelkovića na uvodu sezone pokazali določeno mero borbenosti, v napadu pa premalo za drugačen razplet. Četa Victorja Sancheza je nadaljevala s pripravljalno formo in ob dveh zadetkih zadržala še ničlo zadaj. "Ni lahkega dvoboja. Pripravljali smo se na organizirano ekipo, ki se je tudi dobro branila. Bili so kompaktni in po zaslugi tega smo tudi izgubili nekaj žog med igro po sredini. Vedeli smo, da lahko zapretimo s krilnih položajev. To nam je dvakrat tudi uspelo. Po vodstvu smo želeli ohraniti zbranost in si ustvariti še več priložnosti. Lahko smo zadovoljni. Rastemo, se razvijamo, zato smo s prvih treh točk zelo veseli," je za uradno spletno stran po uvodni in hkrati uspešni tekmi v državnem prvenstvu dejal Victor Sanchez.

Prvi gol je dosegel Reda Boultam, drugega pa Dino Kojić. Za oba je bil to prvenec med elito: "To je izredno pomembno. Tukaj smo tudi zato, da izboljšamo igralce. Delamo na tem, da skozi ekipno predstavo na površje spravimo nove posameznike in ob tem vpišemo boljše rezultate. Pohvale strelcema, vse čestitke tudi preostalim fantom v začetni postavi, igralcem, ki so vstopili na zelenico s klopi in ostalim, ki priložnosti tokrat niso dočakali, saj se nenehno zelo trudijo, dobro delajo in s tem vsi skupaj izboljšujejo kakovost moštva."

Po vodstvu med polčasom so Ljubljančani v nadaljevanju stopili na žogo in do zaslužene zmage prišli po zaslugi 19-letnega Kojića.

Dino Kojić FOTO: 24ur.com icon-expand