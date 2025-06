Marcel Ratnik debija v dresu Al Aina ne bo pomnil po dobrem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Randal Kolo Muani in Francisco Conceicao sta dosegla po dva gola, ko je Juventus po obisku Bele hiše premagal Al Ain s 5:0 na svoji otvoritveni tekmi klubskega SP. Italijanski velikan je na vrhu skupine G, pred Manchester Cityjem, ki je pred tem premagal Wydad.

Igralci Juventusa so se na stadionu Audi Field pred 18.000 navijači dobro počutili in premagali Al Ain iz Združenih arabskih emiratov. Mladi slovenski reprezentant in nekdanji nogometaš Olimpije Marcel Ratnik je za poraženo ekipo igral od začetka. Svoj debi pa ob "petardi" v mreži bržkone ne bo pomnil po dobrem. "Na tekmi smo naredili veliko odličnih stvari, igrali smo v dobrem tempu ... Vse skupaj je dober začetek," je po zmagi dejal trener Juventusa Igor Tudor.