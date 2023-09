Ratnik in Henriques v en glas: Derbi je dobilo boljše moštvo

"Menim, da smo prikazali zelo dobro moštveno igro. V prvem polčasu smo bili v povsem nadrejenem položaju, si priigrali kar nekaj lepih priložnosti, ki pa so na našo žalost ostale neizkoriščene. Dobro smo vstopili tudi v drugi polčas, moj zadetek za vodstvo 2:0 nam je vlil še dodatno samozavest, a smo nato prejeli nepotreben zadetek, ki nas je nekoliko 'presekal'. Posledično smo se preveč pomaknili v obrambo in tekmecu prepustili vajeti igre. A menim, da smo na koncu zasluženo slavili in se zdaj z mislimi že usmerjamo k uvodni evropski preizkušnji v Franciji," je dogodke z največjega slovenskega nogometnega stadiona povzel odlični mladi branilec Olimpije Marcel Ratnik , ki je v 65. minuti lepo zaključil zelo domiselno akcijo aktualnih državnih prvakov.

Olimpija je bila večji del srečanja boljši tekmec, kar so nenazadnje potrdili v obeh taborih. Mariborčani so v samem zaključku srečanja nekajkrat nevarno zapretili, a zmaga je zasluženo ostala doma.

Končno podobo zeleno-belih, ki je sicer zelo spodbudna pred sredino uvodno evropsko preizkušnjo s francoskim Lillom v Konferenčni ligi in jo bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 16.00 naprej, je nekoliko skazil povsem nepotreben zadetek Marina Laušića. "Pri zadetku Maribora nam je malce padla koncentracija. Oni so imeli v zaključku nekaj polpriložnosti, a smo se uspeli ubraniti in mirno zaključiti tekmo v našo korist. To se nam na takšni tekmi ne bi smelo zgoditi, toda na koncu so pomembne samo tri točke," pravi mladi slovenski reprezentant, ki je zadovoljen, da ga nedavni reprezentančni premor ni vrgel iz ritma.

"Veseli smo, da nam reprezentančni premor ni škodil, uigranost moštva je vse boljša, zato optimistično zremo v naslednje izzive. S prihodom zadnjih okrepitev smo še nekoliko razširili nabor kakovostnih igralcev, tako da nam bo tudi s tega vidika precej lažje," je še dodal Ratnik, strateg zmajev Joao Henriques pa se je navezal z naslednjo mislijo: "Končni rezultat bi bil lahko tudi drugačen, saj menim, da bi naša zmaga morala biti rezultatsko izdatnejša. Škoda, da smo po drugem zadetku tako rekoč nehali igrati našo igro in s tem Mariboru omogočili, da ogrozi našo zasluženo zmago. A na koncu je najpomembneje, da so tri točke ostale doma."