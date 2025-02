Ratnik: Verjamem, da lahko preobrnemo rezultat in napredujemo

Do velike neumnosti v 52. minuti, ki si jo je privoščil v dozdajšnjm delu sezone najboljši nogometaš Olimpije Raul Florucz, so zeleno-beli delovali kot boljše moštvo od banjaluškega Borca.

Ljubljančani so predvsem v prvem polčasu prevladovali v posesti žoge in povsem onemogočili razvoj igre domačih, ki pa so v nadaljevanju tekme izkoristili omenjeno darilo v obliki rdečega kartona Florucza in tako zasluženo prišli do minimalne zmage na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala Konferenčne lige. "Borac je znal izkoristiti prednost igralca več in slaviti na prvi tekmi, a čaka nas še povratna tekma v Ljubljani, za katero verjamem, da bo pripadla nam in da se bomo posledično veselili preboja v izločilne boje," je po porazu v glavnem mestu Republike Srbske dejal osrednji branilec in hkrati kapetan Olimpije Marcel Ratnik.