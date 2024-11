Ratnik jasen pred Helsinki: Cilj je napredovanje, zato gremo po zmago

Ko je Olimpija v začetku oktobra na gostovanju pri Heidenheimu precej nesrečno doživela prvi poraz sezone in jo je tri dni kasneje na kolena v Stožicah spravil še Koper, se je zdelo, da zmajem po sanjskem poletju vendarle nekoliko pojenja sapa.

A odgovor varovancev Victorja Sancheza je bil odličen. Odtlej so na petih tekmah vknjižili prav toliko zmag. V drugem krogu Konferenčne lige so z 2:0 opravili z avstrijskim LASK-om, ki je veljal za favorita. V nedeljo so bili za zbrano predstavo v obrambi in potrpežljivost v napadu nagrajeni s tremi točkami v Celju, kar je močno razburilo trenerja grofov Alberta Riero.