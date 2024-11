Ratnik sporoča Mariborčanom: Drugi se morajo bati nas, ne mi njih

20-letni osrednji branilec je eden glavnih "krivcev" za odlične predstave zmajev v tej sezoni. Ljubljančani so v 15. krog domačega prvenstva vstopili s tremi točkami naskoka pred večnimi tekmeci, po treh tekmah Konferenčne lige pa so s šestimi točkami na pragu evropske pomladi.

"Pričakujem klasičen derbi z obeh strani. Motivacija in tenzija bosta na visokem nivoju. Oboji si želimo zmagati, borimo se za prvo mesto in vemo, kaj pomenijo tri točke," je dan pred težko pričakovanim obračunom razmišljal kapetan zmajev Marcel Ratnik .

Nedeljski večni derbi, v Stožicah se začne ob 15. uri, bo v marsičem poseben. To bo prvi domači obračun z rivalom iz Maribora za trenerja Victorja Sancheza . Njegov stanovski kolega na klopi vijoličastih Boštjan Cesar pa bo sploh prvič v tej vlogi na večnih derbijih.

Dve tekmi na teden privilegij, ne dodatno breme

Lani se je Olimpiji nastopanje v skupinskem delu Konferenčne lige maščevalo na domači fronti in številni so bili mnenja, da četa Victorja Sancheza enostavno ne premore dovolj širine, da bi zdržala naporen ritem dveh tekem na teden. A niz šestih zaporednih zmag ob le enem prejetem golu v zadnjem mesecu dni daje vedeti, da tovrstne napovedi ne bi mogle biti dlje od resnice.

"Poškodbe se dogajajo, ampak to je povsem normalno, to je stvar nogometa. Vsak nogometaš si bolj želi igrati tekme kot trenirati, vsaj pri meni je tako. Živimo za to, da igramo," dodaja Ratnik, ki pravi, da je ritem tekem četrtek–nedelja za zmaje prej prednost kot slabost.