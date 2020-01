Raul Bravo trdi, da ni naročil napada na Kovačevića: 'To je noro'

Po tem, ko je z udarno novico postregel srbski Telegraf, je kontroverzni španski nogometaš Raul Bravozatrdil, da je vse skupaj plod domišljije, o vsem skupaj pa naj bi se tudi že pogovoril z Darkom Kovačevićem. Na 46-letnega Srba je pred dnevi v predmestju Aten streljal neznanec, srbski mediji pa so se ob navajanju grških kolegov razpisali o "profesionalnem morilcu", ki da je želel ubiti in ne zgolj oropati ali prestrašiti nekdanjega napadalca Crvene zvezde, Sheffield Wednesdaya, Juventusa, Real Sociedada, Lazia in Olympiakosa.

Telegrafje kot že rečeno v vse skupaj vmešal Brava, nekdanjega soigralca Kovačevića pri pirejskem velikanu, slovita italijanska La Gazzetta dello Sport pa je namignila na to, da so želeli Kovačevića utišati zaradi posedovanja informacij o nameščanju tekem v Španiji. Operacija Oikos je leta 2019 za zapahe spravila tudi Brava, nekdanjega branilca Real Madrida in španske reprezentance, ki pa je ob plačilu varščine zdaj na prostosti.

'Popolna izmišljotina'

"Časopis v Srbiji je poročal o tem in šokiralo me je, saj so zapisali, da sem naročil umor Kovačevića," je za Radio MARCA povedal Bravo. "Gre jim le za to, da se prodajajo, tovrstne novice pa poskrbijo za večjo prodajo. Zgodba je nora, to je nesmisel,"je nadaljeval Bravo, ki je napovedal, da srbskega medija ne bo tožil, saj da ima v takih primerih tudi ob ugodnem razpletu tožbe več stroškov kot koristi.

"Še enkrat bom povedal: najin odnos (s Kovačevićem, op. a.) je izvrsten. To poročilo nima repa niti glave. Popolna izmišljotina, to je noro. Ni imel nikakršnih težav in ne ve, zakaj se je to zgodilo. Z nogometom je veliko zaslužil ... Rekel pa sem mu, da naj bo miren. Doma so malce prestrašeni, a vedel sem, da se bo Darko smejal, ko je videl to novico. Po dveh dneh me je poklical sam,"je dodal Bravo.