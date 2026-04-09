Vse domače ekipe slavile na prvih tekmah

Atenčani, tretja ekipa po rednem delu konferenčne lige, so v osmini finala izločili slovenskega predstavnika Celje, a si danes priigrali kar velik zaostanek za domačo povratno tekmo. Španska zasedba, peta po rednem delu in v osmini finala boljša od turškega Samsunsporja, je hitro povedla že po dveh minutah, ko je zadel Ilias Akhomach. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je prednost povišal Unai Lopez, končni izid pa je v 74. z enajstmetrovke postavil Isi Palazon.

Španci so si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost. FOTO: Profimedia

V Londonu sta se srečali ekipi, ki sta morali za četrtfinalno vstopnico že odigrati dva dvoboja. Crystal Palace je v dodatnih tekmah za osmino finala premagal bosanski Zrinjski Mostar, v osmini finala po podaljšku ciprsko AEK Larnako. Fiorentina je izločila dve poljski zasedbi, po vrsti Jagiellonio Bialystok in Rakow Czestochowo. Danes so bili boljši Angleži in si pripravili dobro izhodišče za tekmo v Firencah. V prvem polčasu sta zadela Jean-Philippe Mateta z bele pike (24.) in Tyrick Mitchell (31.), ob koncu tekme je za suvereno zmago nad italijansko ekipo, ki je dvakrat že igrala v finalu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja, zadel še Ismaila Sarr. V Krakovu si je visoko zmago priboril ukrajinski Šahtar iz Donecka, ki mednarodne tekme igra na Poljskem. Odpor nizozemskega tekmeca so Ukrajinci strli proti koncu tekme. Mrežo gostov je v 72. minuti načel Pedrinho, zmago je z dvema goloma med 81. in 83. minuto potrdil Alisson Santana.

Pedrinho FOTO: Profimedia