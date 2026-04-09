Nogomet

Vse domače ekipe slavile na prvih tekmah

Ljubljana, 09. 04. 2026 23.30 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Španci so si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost.

Nogometaši v konferenčni ligi so odigrali prve tekme četrtfinala, prav na vseh so si lepo prednost za povratno tekmo priigrale domače ekipe. Rayo Vallecano je s 3:0 premagal AEK Atene, s takšnim izidom je bil tudi Crystal Palace boljši od Fiorentine, Šahtar Doneck pa od AZ Alkmaarja. Mainz je z 2:0 ugnal Strasbourg.

Atenčani, tretja ekipa po rednem delu konferenčne lige, so v osmini finala izločili slovenskega predstavnika Celje, a si danes priigrali kar velik zaostanek za domačo povratno tekmo.

Španska zasedba, peta po rednem delu in v osmini finala boljša od turškega Samsunsporja, je hitro povedla že po dveh minutah, ko je zadel Ilias Akhomach. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je prednost povišal Unai Lopez, končni izid pa je v 74. z enajstmetrovke postavil Isi Palazon.

Španci so si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost.
Španci so si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost.
FOTO: Profimedia

V Londonu sta se srečali ekipi, ki sta morali za četrtfinalno vstopnico že odigrati dva dvoboja. Crystal Palace je v dodatnih tekmah za osmino finala premagal bosanski Zrinjski Mostar, v osmini finala po podaljšku ciprsko AEK Larnako. Fiorentina je izločila dve poljski zasedbi, po vrsti Jagiellonio Bialystok in Rakow Czestochowo.

Danes so bili boljši Angleži in si pripravili dobro izhodišče za tekmo v Firencah. V prvem polčasu sta zadela Jean-Philippe Mateta z bele pike (24.) in Tyrick Mitchell (31.), ob koncu tekme je za suvereno zmago nad italijansko ekipo, ki je dvakrat že igrala v finalu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja, zadel še Ismaila Sarr.

V Krakovu si je visoko zmago priboril ukrajinski Šahtar iz Donecka, ki mednarodne tekme igra na Poljskem. Odpor nizozemskega tekmeca so Ukrajinci strli proti koncu tekme. Mrežo gostov je v 72. minuti načel Pedrinho, zmago je z dvema goloma med 81. in 83. minuto potrdil Alisson Santana.

Pedrinho
Pedrinho
FOTO: Profimedia

Mainz je na domačem terenu z 2:0 ugnal Strasbourg, najboljšo ekipo po ligaškem delu tekmovanja. Nemci so že v prvih 20 minutah postavili temelje za zmago nad Francozi, zadela sta Kaishu Sano v 11. in Stefan Posch v 19. minuti.

Povratne tekme četrtfinala bodo 16. aprila. Prve tekme polfinala bodo 30. aprila, povratne 7. maja, finale pa bo 27. maja gostila Red Bull arena v Leipzigu.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677