Razdejani Poljud bo potreboval konkretno prenovo, na pomoč celo Dinamo

"Poškodovanih je bilo tudi več pisarniških prostorov, pa tudi notranja dvorana, na stadionu pa je izpadla elektrika in vprašanje je, kako jo bomo obnovili. Na splošno je škoda precej obsežna in za zdaj ne kaže dobro. Za konkretne ocene bomo počakali, da se vreme umiri, vendar stanje ni dobro," je dodal Pavković.

Po mestu so padala drevesa, leteli so zabojniki za smeti, lomile so se tende in stoli iz kavarn, v pristanišču pa so se zaradi vetra zaletavali čolni, so o hudi uri v največjem dalmatinskem mestu še zapisali na net.hr

Voda je prodrla tudi v kleti – ponekod do pol metra globoko. Reševalne službe so prejele na stotine klicev. Policija in gasilci so na terenu, prebivalce pa pozivajo k previdnosti in potrpežljivosti.