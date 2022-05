Razdejanje v Tirani: huligani Rome in Feyenoorda v spopad s policisti

Še pred prvim velikim finalom Konferenčne lige – ta bo na sporedu nocoj v Tirani, s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 20.30 – je prišlo do obračunavanja navijaških skupin s policijo in domačini v albanski prestolnici. Več kot 60 ljudi je bilo prijetih, od tega večinoma navijači Rome, nekaj pa je bilo tudi nizozemskih huliganov. Posnetki, ki so preplavili splet, prikazujejo razdejanje, ki so ga za seboj pustili vročekrvni navijači.

icon-expand Tirana, finale Konferenčne lige FOTO: AP Finale se igra v Tirani, in sicer na areni Kombëtare, ki sprejme 22.500 gledalcev. Za finale Konferenčne lige so vstopnice bile hitro razprodane, oba finalista (Roma in Feyenoord) pa imata močno podporo navijačev v albanski prestolnici. V Tirano se je nagnetlo tudi precejšnje število huliganov, ki ob poceni alkoholu očitno hitro izgubijo živce. Tako se na ulicah Tirane že nekaj dni vrstijo spopadi med huligani in policisti, pa tudi lokalnimi navijači. Srečali sta se tudi obe navijaški skupini, v hudem spopadu pa je morala posredovati tudi albanska policija ... PREBERI ŠE Mourinho upa, da njegovi varovanci ne bodo preveč čustveni Po poročanju tujih medijev jo je ob spopadih skupilo tudi precejšnje število policistov, ki so morali zdravniško pomoč poiskati v bolnišnici. Policisti imajo po poročanju tujih medijev sicer precej dela z vzpostavljanjem reda na ulicah, pogosto morajo poseči po solzivcu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Roma - Feyenoord FOTO: 24ur.com