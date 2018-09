Razdeljena slačilnica Manchester Uniteda: čigav ego bo prevladal?

Jose Mourinho je vstopil v svojo tretjo sezono na klopi Manchester Uniteda. Zgodovina veleva, da je bila ta obenem Portugalčeva zadnja na čelu klubov, ki jih je vodil do prihoda na kultni Old Trafford.



Vzdušje v slačilnici rdečih vragov je v zadnjem obdobju zelo slabo. Različni pogledi, prepiri in nepričakovani porazi so pošteno zamajali stolček Joseju Mourinhu, ki je po zadnjem sramotnem pokalnem porazu proti nižjeligašu Derby Countyju odvzel kapetanski trak francoskemu reprezentančnemu vezistu Paulu Pogbaju. Ta ne skriva nezadovoljstva z načinom vodenja in komunikacijo kontroverznega 55-letnega strokovnjaka, ki pa ima veliko srečo v nesreči v dejstvu, da mu hrbet ščitijo najvplivnejši posamezniki v moštvu.