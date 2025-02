Razdrh novi selektor reprezentance do 21 let

"Andrej Razdrh je priznan nogometni trener, s katerim že dolgo sodelujem in mu zaupam. Ekipo, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo, dobro pozna, saj je bil del strokovnega vodstva tudi v kvalifikacijah. Veseli me, da njegovo imenovanje za selektorja mlade reprezentance zagotavlja nadaljevanje uspešnega delovnega procesa in pozitivne miselnosti, ki se je vzpostavila v ekipi," je dejal Aćimović.

"Prepričan sem, da bo Razdrh ob pomoči strokovnega vodstva reprezentance kos izzivom, ki jih prinaša evropsko prvenstvo," je dodal Aćimović, ki bo v vlogi športnega direktorja prisoten tudi na Slovaškem, so sporočili z NZS.

Razdrh bo mlado reprezentanco vodil do 30. novembra 2026. Obenem so potrdili tudi selektorja reprezentance do 15 let, to je postal Matej Drobnič, ki je v preteklosti deloval v strokovnem štabu reprezentance U21.