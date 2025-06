Razdrh brez ovinkarjenja: Priložnosti je na takšni tekmi treba izkoristiti

Veliko prometa, malo učinka. To je zgodba mlade slovenske reprezentance na prvi tekmi evropskega prvenstva proti Nemčiji. Varovanci Andreja Razdrha so začeli v krču, a se nato po hitro prejetem zadetku otresli pritiska in do konca prvega polčasa bili enakovredni, če ne celo boljši od favoriziranega nasprotnika. Žal pa so slovenske priložnosti ostale neizkoriščene, medtem ko je na drugi strani Nick Woltemade izkoristil tri za zanesljivo zmago svoje reprezentance (3:0).