Razdrh kipel od ponosa: Taktično smo bili vrhunski

"Zelo dober prvi polčas. Vstopili smo popolnoma drugače kot proti Nemčiji. Pri kar nekaj priložnostih je vratar Anglije super posredoval. Nadzirali smo srečanje, umirili nasprotnika. Načrt je uspel," Andrej Razdrh po remiju z Angleži ni skrival zadovoljstva. Ta rezultat pomeni, da Slovenija ohranja upe na napredovanje – ne glede na razplet tekme med Nemčijo in Češko, kar je bil poglavitni cilj pred začetkom prvenstva.

Za ohranitev pozitivnega rezultata je morala Slovenija v drugem polčasu precej pretrpeti. Neumorni Mitja Ilenič je nekajkrat odlično zaustavil prodore po levi strani angleškega napada. Lovro Golič je pri 19 letih prevzel vlogo poveljnika obrambe. Ko so zvezdniški Angleži prebili zadnjo slovensko vrsto, je bil vselej na mestu Martin Turk. "Vedeli smo, da bolj kot bo tekma šla h koncu, več bo mučenja. Imeli smo tudi nekaj sreče, a tudi Angleži so jo imeli v prvem polčasu. Pretrpeli smo in prišli do pomembne točke. To je super vzpodbuda za zadnjo tekmo," je dodal 48-letni slovenski selektor in se zahvalil navijačem za podporo v trenutkih, ko so fizično trpeli.

Statistika Anglija U21 – Slovenija U21 FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tako kot proti Nemcem je imela Slovenija v prvem polčasu kar nekaj zrelih priložnosti. Svit Sešlar je nevarno zapretil s škarjicami, vratar James Beadle pa je z odličnim posredovanjem preprečil veselje Tiu Cipotu. V drugem polčasu je imela Slovenija zgolj še eno priložnost, s približno 20 metrov je sprožil Sešlar, znova je sijajno posredoval Beadle. Razdrh je priznal, da se je v nadaljevanju poznal fizični manko: "Nimamo takšnega kadra kot Angleži. Vedeli smo, da bomo trpeli. Morda nam je celo odgovarjala igra kratkih podaj. V nekaterih segmentih igre smo podivjali, takoj se je videlo, da je to voda na mlin Angliji ... Na koncu smo se borili za preživetje, za točko. Glede na čas, ki smo ga imeli za pripravo, so fantje taktično odigrali vrhunsko. Vse čestitke." Menjavo povsem ob koncu, ko je namesto osrednjega branilca Goliča v igro poslal ofenzivno usmerjenega vezista Luko Topalovića, je označil za "načrt preživetja". "Golič je v zadnjih dveh mesecih igral točno 30 minut. Zdržal je skoraj do konca. Krči so krivi za menjavo, drugače je ne bi bilo. Prva misel je bila, da ne podivjamo in zadržimo točko. Na koncu so imeli Angleži še dve, tri priložnosti. Če pa bi se ponudila še kakšna priložnost, bi jo seveda skušali izkoristiti."

