Samozavestni, a previdni: Napaka bi bila, da bi razmišljali o gol razliki

Že res, da se bo moralo marsikaj poklopiti, a mlada slovenska reprezentanca je pred zadnjim krogom skupinskega dela Eura še vedno v igri za četrtfinale, kar bi bila nadgradnja že tako zgodovinskega uspeha. Za preboj med oseb bo potrebna (visoka) zmaga nad Češko in ugoden razplet derbija med Nemci in Angleži. Selektor Andrej Razdrh vlogo favorita prepušča Čehom in pravi, da o gol razliki ne razmišlja. Gre za tako kvalitetno ekipo, da bi bilo brezglavo napadanje velika napaka, je prepričan.

Andrej Razdrh je zadovoljen z doslej prikazanim, a se zaveda, da bo za napredovanje med oseb potrebno pokazati še nekaj več. In to proti zelo kakovostni češki reprezentanci. FOTO: Profimedia icon-expand

V primeru enake gol razlike med Slovenijo in Anglijo bo odločalo število doseženih zadetkov.

Po uvodnih dveh krogih v skupini B Nemčija vodi s šestimi točkami in ima mesto med osmimi že zagotovljeno. Anglija je s štirimi prav tako na pragu četrtfinala, a ji to lahko še vedno prepreči Slovenija. Varovanci Andreja Razdrha potrebujejo zmago nad že odpisanimi Čehi, ki so še brez točk. Obenem mora Nemčija ugnati Angleže, skupno pa se morata tekmi končati z vsaj petimi goli razlike. Gol razlika Anglije je trenutno +2, Slovenije pa po visokem porazu v prvem krogu -3.

Razdrh jasen, da divjanje ne pride v poštev

"Težka naloga je pred nami. Kljub temu da so doživeli dva poraza, gre za fizično zelo čvrsto močno. Odlični so v tranziciji, imajo odlične napadalce. Uživajo v kontakt igri, zagotovo bodo šli po zmago. Pričakujemo zelo težko tekmo, morda celo najtežjo doslej. Češko se je zapostavljalo na račun Anglije in Nemčije," je pričakovanja pred tekmo za biti ali ne biti strnil vselej mirni slovenski selektor. Dodal je, da bi se moralo za napredovanje med osem najboljših poklopiti marsikaj. Veseli pa ga, da so na tekmi z Anglijo popravili napake s prvega obračuna in dvignili nivo svoje igre.

Optimizem vliva prvi polčas proti Angliji, ko je imela Slovenija tri zares zrele priložnosti za prevzem vodstva. Na koncu je ostalo pri 0:0. FOTO: Profimedia icon-expand

Veliko vprašanje je, kako se bo slovenska reprezentanca lotila tekme. Po eni strani je jasno, da vse drugo kot napad na tri točke ne pride v poštev. Po drugi strani pa je zelo verjetna možnost, da niti zmaga ne bo dovolj. Andrej Razdrh ob tem poudarja, da divjanje in lov na zmago s čim višjo gol razliko nikakor ne prideta v poštev proti tako kakovostni reprezentanci.

Prenos odločilnega obračuna med Slovenijo in Češko v sredo ob 20.45 na Kanalu A in VOYO.

"To je lahko zelo varljivo. Zelo nevarno je reči, da boš igral na zmago z več goli razlike. To bi bila napaka. Tekme se je treba lotiti pametno. Ne zadržano, ampak pametno. Imajo ogromno dobrih stvari, ampak tudi nekaj slabih. Da bi šli z miselnostjo, da tekmo dobimo s čim več zadetki razlike, absolutno ne. Naš cilj in priprava sta osredotočena izključno in samo na zmago," je bil jasen 48-letni Razdrh, ki Čehe celo postavlja v vlogo favorita.

Veliko bo (spet) odvisno od navdiha Svita Sešlarja. FOTO: Profimedia icon-expand

Pišek izpostavlja tranzicijo in protinapade

Ob njem je bil na torkovi novinarski konferenci tudi vezist Jošt Pišek. Član Celja je imel na račun Čehov prav toliko izbranih besed kot njegov selektor. "Resda niso premagali Angležev in Nemcev, ampak nas sigurno čaka težka, fizična tekma. Pogledali smo si zadnje tekme, dobri so v tranziciji in iz protinapadov," je izpostavil nogometaš, ki je na uvodnih tekmah priložnost dobil v drugem polčasu. Slovenska reprezentanca je zadnji uradni trening pred sredino tekmo opravila v svojem trening centru v Zlatih Moravcah. Razdrh in Pišek sta kljub temu morala ugoditi Uefinim medijskim zahtevam in se iz Nitre pripeljati v približno uro oddaljeno Dunajsko Stredo, od koder sta po nekajminutnem druženju z mediji in ogledom terena vrnila nazaj na zadnji trening.