Razglasili nominirance za 68. zlato žogo

Vodila jo bosta nekdanji napadalec Slonokoščene obale Didier Drogba in Sandy Heribert, francoska novinarka in voditeljica.

Prireditev, ki jo od leta 1956 organizira magazin France Football, sta omenjena vodila tudi v letih 2019, 2021 in 2023. Do leta 1995 je bila zlata žoga namenjena Evropejcem, potem pa je do leta 2007, ko je postala svetovna, vključevala igralce iz vsega sveta, ki so igrali v Evropi. Med letoma 2010 in 2015 je magazin sklenil dogovor z Mednarodno nogometno zvezo in je nagrada nosila naziv zlata žoga Fife, potem pa se je leta 2016 vrnila v prejšnjo obliko.