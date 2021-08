Razigrani West Ham z drugim pokrom zadetkov ostaja nedotaknjen

Trener West Hama David Moyes ima na uvodu v novo sezono sladke skrbi. Njegovi varovanci so v drugem krogu angleškega prvenstva nasprotniku še drugič zabili kar štiri zadetke. Minuli konec tedna so kladiva s 4:2 ugnala Newcastle United, Leicester City pa je tokrat padel s 4:1. Za zanesljivo zmago so zadeli Pablo Fornals v prvem polčasu in Said Benrahma ter dvakrat Michail Antonio v drugem polčasu. Poleg dveh zadetkov je občasni angleški reprezentant prispeval še podajo za gol Benrahme, s čimer je bil zagotovo prvi junak srečanja.

Za Leicester, ki je bil od 40. minute naprej z igralcem manj, saj je bil zaradi grobega štarta pod prho predčasno poslan Ayoze Perez, je kot edini v polno meril Youri Tielemans. Belgijec je v 69. minuti znižal na 2:1 in zdelo se je, da srečanje še ni povsem odločeno, vendar je Antonio nato z dvema zadetkoma zabil zadnja žeblja v krsto lisic.