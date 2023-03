Navijači so se skozi vso tekmo norčevali iz Ronalda in klicali Messija

Cristiano Ronaldo, ki se je pozimi preselil k Al Nasru, kjer bo v prihodnjih dveh letih in pol zaslužil 200 milijonov evrov, je doživel prvi prvenstveni poraz od selitve v Savdsko Arabijo. Ekipa iz Riada se je v domačem prvenstvu pomerila z največjim tekmecem za končno lovoriko in po golu Romarinha v 80. minuti izgubila, s tem pa s točko zaostanka za Al Ittihadom nazadovala na drugo mesto v ligaškem tekmovanju.

38-letnik je bil ob zaključku tekme iz minute v minuto bolj nervozen in so ga ob zadnjem zvoku sodnikove piščali celo mirili soigralci. Kot kaže, ne preveč uspešno, saj je ob odhodu z zelenice brcnil plastenko z vodo. Navijači Al Ittihada so ob tem uživali in Ronaldu skandirali "Messi, Messi!".