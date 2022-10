Razjarjeni Conte: 'Te odločitve ne bi sprejeli, če bi mi bili večji klub'

Tottenham je v peti minuti podaljška proti Sportingu bil zelo blizu zagotovljenemu napredku iz skupine D. A sodniki v VAR sobi so odločili, da se je Harry Kane v trenutku podaje Emersona Royala nahajal v prepovedanem položaju. Na končno odločitev je poln stadion v Londonu moral čakati kar nekaj časa. Izenačen izid med Portugalci in Londončani je v skupini D pripravil neverjetno izenačen zadnji dan.

"Rad bi videl, če bi sodnik tako odločitev sprejel, če bi mi bili velik klub. To je bila nepoštena odločitev, ker je žoga bila pred Kanom. Res sem jezen. Včasih lahko tako situacijo sprejmeš, včasih pa ni dobro, ker v taki situaciji ne vidim iskrenosti," je odločitev sodnikov komentiral strastni italijanski trener Tottenhama Antonio Conte .

Vsa moštva v skupini lahko z zmago v zadnjem krogu napredujejo. Tottenham se po petih tekmah nahaja na prvem mestu z osmimi točkami, sledita Sporting in Eintracht Frakfurt s sedmimi, na dnu lestvice pa se nahaja Marseille. "Na začetku tekme nismo igrali dovolj intenzivno. Sporting si je zaslužil vodstvo, po koncu tekme pa bi si mi bolj zaslužili zmago. Zdaj pa moramo zaradi take odločitve počakati na zadnjo tekmo proti Marseillu. Ta odločitev je povzročila veliko škodo klubu. Upam, da se bo klub tega zavedal in govoril z ljudmi s katerimi mora govoriti. Klub mora biti močan, ker je ta situacija povzročila veliko, veliko škodo. Ne vemo kaj se bo zgodilo naslednji teden, če bomo izpadli bi rad videl kaj se bo zgodilo," je na tiskovni konferenci po srečanju dejal Conte, ki je konferenco zapustil po zgolj enem vprašanju.