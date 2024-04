Razjarjeni navijači Hajduka želeli obračunati z igralci, nato pustošili po Splitu

Pred nekaj dnevi je močno kadrovsko okrepljeni Hajduk, ki je pred začetkom spomladanskega dela sezone javno napovedoval lov na dvojno krono, prejel prvo veliko zaušnico, ko je zagrebški Dinamo sredi Poljuda prišel do pomembne prvenstvene zmage v boju za državni naslov, kjer se odvija bitka treh. Rijeke, Dinama in še vedno tudi Hajduka. To pa ni bil zadnji boleči udarec, ki so ga Zagrebčani prizadejali svojim zagrizenim rivalom iz dalmatinske prestolnice. Tudi polfinale hrvaškega nogometnega pokala se je, kot poroča net.hr, končal z minimalno zmago gostov, ki so tako Hajduku zaprli prva vrata do lovorike.