Razjezil Ronalda in s svojimi supergami zasedel vso omaro

Svoj prvi reprezentančni zadetek je 26-letni Timi Max Elšnik dosegel na zgodovinski tekmi, ki je razprodala Stožice. Marca letos je v Ljubljano s portugalsko reprezentanco prišel tudi veliki zvezdnik Cristiano Ronaldo, zaradi katerega so slovenski nogometni navdušenci okupirali hotel, v katerem je bival. Stožice pa mu zagotovo ne bodo ostale v lepem spominu, saj je na koncu besno odkorakal v slačilnico. V portugalski mreži sta namreč pristala dva zadetka, slovenska je ostala nedotaknjena.

Timi Max Elšnik v Stožicah FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Elšnik je na travnati zelenici preživel vseh 90 minut, 10 minut pred koncem dosegel svoj reprezentančni prvenec, na koncu pa bil z oceno 7,6 po logaritmu Sofascora celo najboljši posameznik tekme. Med najbolj izstopajočimi posamezniki v domači vrsti je bil tudi Elšnikov partner na sredini igrišča Adam Gnezda Čerin, ki je okronal sijajen protinapad v 72. minuti za vodstvo Slovenije. Slavnemu Ronaldu je naprej ukradel žogo pred svojim kazenskim prostorom, v teku pospremil kombinacijo soigralcev in nato izkoristil asistenco Benjamina Šeška.

'Na glavo, za državo, za grb!' "Ne čutimo nekega pritiska, se pa čuti želja, da se reprezentanca Slovenije končno uvrsti na veliko tekmovanje. Jaz sem kot otrok doživel Južno Afriko, jokal sem, ko so naši takrat izpadli po tistem brezveznem golu v zadnjih minutah, in tudi če ne bi bil zraven v reprezentanci, bi bila enaka želja, ker Slovenija si zasluži, da je končno spet na velikem tekmovanju, ker vem, kaj to pomeni za ves narod, za vse mlade fante, ki bodo nekoč v naših čevljih, in sedaj je vse v naših rokah," je željo po odmevnem reprezentančnem rezultatu lani jeseni opisoval Elšnik. Ko je bila Slovenija zadnjič na EP, je bil star komaj dve leti.

Pred ključnima tekmama za preboj na evropsko prvenstvo je imel nekaj težav s poškodbo stegenske mišice, a jo je pravočasno saniral: "Na glavo, za državo, za grb!" je odločno dejal pred odhodom v København. Na Danskem se sicer ni izšlo po slovenskih željah, so pa zato fantje sončno stran Alp spravili v delirij nekaj dni pozneje, ko so si 20. novembra doma na tekmi proti Kazahstanu zagotovili tako želeno vozovnico za Nemčijo. Hamburg v soboto, 2. decembra. Žreb se je začel ob 18. uri. Nato smo izvedeli, da se bo slovenska nogometna reprezentanca poleti na evropskem prvenstvu v skupinskem delu pomerila z Dansko, Srbijo in Anglijo. Elšnik je takrat za našo televizijo zatrdil, da je žreb spremljal sproščeno. Strogo nogometno verjetno najmanj zahteven, v večini ostalih pogledov pa verjetno najbolj zanimiv tekmec v skupini, je Srbija. "Pravi balkanski spektakel v Münchnu," je reprezentančni vezist opisal tekmo, ki Slovenijo na kultni Allianz Areni čaka 20. junija. "Najverjetneje bo najmanj nevtralnih navijačev, ki bodo morda na drugih tekmah prisotni," je dodal.

Timi Max Elšnik s partnerico in hčerko FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V zadnjem krogu se bomo v Kölnu pomerili z Anglijo: "Trenutno imajo nekatere igralce res v samem vrhu svetovnega nogometa z Bellinghamom na čelu," je spomnil na nogometnega asa Juda Bellighama, ki se je s svojim Realom prebil tudi do finala Lige prvakov, ki ga bomo 1. junija prenašali tudi na naši televiziji. Nekatere stavnice Angliji pripisujejo celo največ možnosti za osvojeno evropsko krono na Euru 2024: "Oni so vedno favoriti, na koncu pa jim nikoli ne uspe," se je posmejal Elšnik. Bratje do konca življenja Sam na klubski ravni že od januarja 2020 igra za ljubljansko Olimpijo, nosi tudi kapetanski trak. V lanski sezoni so tretjič v zgodovini osvojili dvojno krono, po državnem naslovu so se veselili še pokalnega. Junak tekme je takrat postal prav kapetan zmajev, ki je unovčil enajstmetrovko v sodniškem dodatku podaljška. "Mislim, da smo se po taki sezoni z zlatimi črkami vpisali v zgodovino Olimpije. Vse življenje se bomo tega spominjali. Vsakemu od soigralcev lahko rečem, da je moj brat do konca življenja," je bila pred letom dni čustvena ljubljanska desetica.

Nogometaši Olimpije so jeseni nato prvič v svoji zgodovini igrali tudi skupinski del enega od evropskih tekmovanj. Za preboj v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, ki jim je zagotovil Konferenčno ligo, so na povratni tekmi premagali bolgarski Ludogorec. Veliki junak Ljubljančanov je bil poleg Matevža Vidovška, ki je v zadnji sekundi ubranil enajstmetrovko, s katero bi Ludogorec prišel do podaljškov, z dvema zadetkoma spet Elšnik. Bral je knjige in postal nogometaš, ki zdaj zbira superge Njegova mama si je sicer želela, da bi postal pravnik ali zdravnik. Bil je zelo živahen otrok, veseljak. Izredno hitro je shodil. Ko je bil star leto dni, je že brcal žogo. Kmalu zatem je z njo že razbil prababičin lestenec. Veliko časa je preživel v tetinem vinogradu. Dobil je posebno dovoljenje učiteljice, da je bral knjige po lastni izbiri, saj je snov tako hitro osvojil, da ni motil drugih. Tudi na klubskem avtobusu je sedel v kotu in bral Harryja Potterja.

Njegov trenutni konjiček pa je zbiranje superg, kar je dokazal tudi naši novinarki Anamariji Ficko, ko ga je obiskala med snemanjem oddaje Vsi za naše!. "Kje pa ima potem žena svoje stvari?" se je začudeno ozirala naokrog, ko je iz omare začel vlačiti neskončne pare. "Ne vem, to je njen problem," se je veselo pošalil. Kot pa je razkrila njegova Zara, je Timi sicer tudi velik sladkosned. A dodala, da se je zaradi evropskega prvenstva zdaj odločil, da gre na dieto.

