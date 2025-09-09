Razkol med Real Madridom in Zlato žogo se nadaljuje

Napetosti med Real Madridom in organizatorji Zlate žoge se nadaljujejo. Delegacija France Football je v zadnjih tednih odpotovala v Madrid, da bi skušala zgladiti spore in zagotoviti sodelovanje na prihajajoči gala prireditvi, a srečanja so se končala brez dogovora, predstavnikov Reala pa tudi letos ne bo prisotnih. Pri belem baletu ne razumejo razlogov za spremembe v načinu glasovanja in kriterijih, ki so v pretekli sezoni odločilno vplivali na končnega zmagovalca.

Razkol se je začel ob zadnji podelitvi, ko je bilo po mnenju predstavnikov Reala vse pripravljeno na kronanje Viniciusa Juniorja za najboljšega igralca sveta, a je nagrada na koncu odšla v roke Rodriju .

Real Madrid je v znak protesta odpovedal udeležbo na prireditvi v pariškem gledališču, čeprav so bili v delegaciji napovedani vodilni ljudje kluba, tedanji trener Carlo Ancelotti, pa tudi nogometaši kot so Daniel Carvajal, Jude Bellingham, Federico Valverde in seveda Vinicius, ki je imel v Parizu pripravljeno celo zabavo ob morebitni zmagi.

Kljub bojkotu je nagrado za najboljšega trenerja sezone 2023/24 osvojil Ancelotti, a priznanja nikoli ni prejel. Pokal mu preprosto ni bil poslan, zato v njegovem osebnem muzeju še vedno zeva prazen prostor.