Nogomet

Razkol med Real Madridom in Zlato žogo se nadaljuje

Madrid, 09. 09. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 26 minutami

Avtor
S.V.
Delegacija France Football je odpotovala v Madrid, da bi skušala doseči dogovor z Realom, v zvezi s prihajajočo prireditvijo, a srečanja niso bila uspešna. Prejšnja podelitev Zlate žoge je pomenila popolno oddaljitev in prekinitev odnosov med organizatorji nagrade ter Real Madridom. Madridski klub je bil prepričan, da dogajanje okoli najvišjega priznanja na gala prireditvi ni odražalo resničnosti pri priznavanju najboljšega igralca na svetu. Čeprav je bilo vse pripravljeno, Vinicius Junior nagrade na koncu ni prejel – ta je šla v roke Rodriju.

France Football zaman iskal spravo v Madridu

Napetosti med Real Madridom in organizatorji Zlate žoge se nadaljujejo. Delegacija France Football je v zadnjih tednih odpotovala v Madrid, da bi skušala zgladiti spore in zagotoviti sodelovanje na prihajajoči gala prireditvi, a srečanja so se končala brez dogovora, predstavnikov Reala pa tudi letos ne bo prisotnih. Pri belem baletu ne razumejo razlogov za spremembe v načinu glasovanja in kriterijih, ki so v pretekli sezoni odločilno vplivali na končnega zmagovalca.

Vinicius ostal brez nagrade, Real bojkotiral pariško gala prireditev

Razkol se je začel ob zadnji podelitvi, ko je bilo po mnenju predstavnikov Reala vse pripravljeno na kronanje Viniciusa Juniorja za najboljšega igralca sveta, a je nagrada na koncu odšla v roke Rodriju

Rodri
Rodri FOTO: AP

Real Madrid je v znak protesta odpovedal udeležbo na prireditvi v pariškem gledališču, čeprav so bili v delegaciji napovedani vodilni ljudje kluba, tedanji trener Carlo Ancelotti, pa tudi nogometaši kot so Daniel Carvajal, Jude Bellingham, Federico Valverde in seveda Vinicius, ki je imel v Parizu pripravljeno celo zabavo ob morebitni zmagi.

Kljub bojkotu je nagrado za najboljšega trenerja sezone 2023/24 osvojil Ancelotti, a priznanja nikoli ni prejel. Pokal mu preprosto ni bil poslan, zato v njegovem osebnem muzeju še vedno zeva prazen prostor.

Prireditev ostaja prestižna – a brez Reala izgublja sijaj

Letos bo prireditev na sporedu 22. septembra, ko bodo podeljene Zlate žoge za najboljšega nogometaša in nogometašico sveta ter še druge prestižne nagrade: Kopa za mlade upe, Jašin za vratarje, Gerd Müller za strelce, Johan Cruyff za trenerje in nagrade za najboljše klube ter Sokrates, ki izpostavlja solidarnostne in družbene projekte. 

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: AP

A brez sodelovanja Reala, kluba z 12 osvojenimi Zlatimi žogami v zgodovini (Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema in Luka Modrić), gala večer v Parizu izgublja del svojega sijaja.

nogomet real madrid zlata žoga spor
