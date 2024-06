Razkol v garderobi Borussie: kdo bo moral oditi, Terzić ali Hummels?

Real je znal znova kot ničkolikokrat v preteklosti izkoristiti sicer tokrat maloštevilne napake tekmeca, da je z zadetkoma Danija Carvajala in Viniciusa Juniorja najpomembnejšo tekmo v sezoni zaključil v svojo korist. Razočaranje v taboru Borussie je bilo nepopisno, še bolj z vidika ponovitve boleče zgodbe izpred 11 let, ko so Hummels, Marco Reus in druščina v takratnem finalu izgubili proti bundesligaškemu rivalu, münchenskemu Bayernu. "V tem trenutku so glave še (pre)vroče, da bi govoril o svoji prihodnosti. Razočaranje je veliko, ko si enkrat v finalu, ga želiš dobiti. Mi smo še drugič v zadnjih 11 letih ostali praznih rok in to hudičevo boli," Hummels ni mogel skriti velikega razočaranja po porazu na Wembleyju. "Odločitev o svoji prihodnosti bom sprejel v naslednjih dneh," je še dodal.

Že dan po tekmi pa so v javnost pricurljale vse prej kot spodbudne novice, o katerih je še najbolj podrobno poročal tamkajšnji Bild, sklicujoč se na zanesljive vire znotraj kluba iz Dortmunda. "Po naših informacijah je odhod Matsa Hummelsa iz kluba praktično dogovorjena stvar. Javna skrivnost je, da je bil Hummels v zadnjih mesecih na bojni nogi z upravo dortmundske Borussie. To pa prvotno zaradi spora s trenerjem Edinom Terzićem. Kot smo še uspeli izvedeti, je stanje nepopravljivo. Zato so člani uprave odločeni, ali bo klub zapustil Terzić ali pa Hummels. Torej, po naših zadnjih zanesljivih informacijah bo to zagotovo slednji," so med drugim zapisali v Bildu.