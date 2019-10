Razkrinkali kriminalno združbo, ki je ropala domove (predvsem) nogometašev Atletica

Španske oblasti so razkrinkale kriminalno združbo, ki je ropala hiše nogometnih zvezdnikov, medtem ko so imeli tekme, je sporočil Evropski policijski urad. Pripadniki španske Guardie Civil, ki je tesno sodelovala z albansko policijo in Europolom, so aretirali pet posameznikov, ki so obtoženi številnih vlomov in ropov. Gre za štiri Albance in enega Španca, vseh pet so pridržali po koordinirani akciji v Madridu in bližnjem Toledu 16. oktobra.

Jan Oblak FOTO: Miro Majcen V zadnjih nekaj mesecih so nepridipravi vlomili v več domov igralcev Atletico Madrida, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, in Real Madrida, medtem ko so ti igrali tekme. Kriminalna združba je spremljala aktivnosti nogometašev preko družbenih omrežij, zato je vedela, kdaj mora napasti. V nekaj primerih so bili med vlomi družinski člani nogometašev v domovih, je v izjavi za javnost pojasnil Europol, ki ni razkril identitete oropanih igralcev. Španske oblasti so med racijo zasegle nakit, luksuzne avtomobile in več tisoč evrov gotovine. Med zaseženimi predmeti je tudi medalja za igranje v Ligi prvakov, ki pripada enemu od vezistov Atletica.