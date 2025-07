Razkrita cena Šeška in džentelmenski dogovor z Leipzigom

Prišla sta že Matheus Cunha in Bryan Mbeumo , klub pa si še naprej prizadeva tako za prihod kot tudi odhod igralcev. Naslednja naloga Uniteda je pripeljati napadalca – iščejo osrednjega napadalca, potem ko se Joshua Zirkzee in Rasmus Hojlund v prejšnji sezoni nista pretirano izkazala.

V klubu vidijo Šeška kot idealnega napadalca za sistem Rubena Amorima, a prestop bo možen le, če bodo pred tem uspeli prodati nekatere igralce zaradi finančnih omejitev.

Potem ko sta ju zavrnila Viktor Gyökeres in Hugo Ekitike, ki se bosta pridružila Arsenalu oziroma Liverpoolu, je United svojo pozornost preusmeril na druge možnosti. Med njimi sta napadalca iz Premier lige Ollie Watkins in Nicolas Jackson, pa tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki ga klub vidi kot mladega in nadarjenega igralca, idealnega za sistem Amorima na Old Traffordu.