Razkritje astronomskih plač vrha Nogometne zveze Srbije izzvalo ogorčenje v javnosti

Ne glede na lepo denarno nagrado, ki so si jo Dušan Tadić, Dušan Vlahović in druščina z neverjetnimi predstavami v minulih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju več kot zaslužili, je srbska nogometna in tudi širša javnost ogorčena nad razkritji tabloida Kurir.

V omenjenem časniku so namreč javno obelodanili za tamkajšnje (življenjske) razmere zelo visoke mesečne prejemke najodgovornejših članov Nogometne zveze Srbije, ki se po Uefini finančni "injekciji" z naslova neposrednega preboja na mundial v Katarju 2022 "kopa" v denarju. Prvi, ki je (javno) izrazil svoje ogorčenje, je nekdanji nogometni sodnik - danes pa šef strokovne organizacije za Vzhodno Srbijo - Ninoslav Spasić. "Kaj podobnega še ni videno v Srbiji, to je onkraj vsake pameti. Vseh pet srbskih regij je za svoje delovanje za eno koledarsko leto prejelo skupno vsoto v vrednosti 27 milijonov dinarjev (slabih 230.000 evrov, op. p.), gospodje v udobnih foteljih (Nenad Bjeković - vršilec dolžnosti predsednika FSS-ja, generalni sekretar FSS-ja Jovan Šurbatović ter nekdanji predsednik FSS-ja, danes pa predsednik Upravnega odbora Športnega centra FSS-ja Tomislav Karadžić) pa z naslova mesečnih plač, različnih prispevkov, zavarovanj in službenih mobilnih telefonov inkasirajo približno 300.000 evrov. Kakšna sramota," je za Kurir izjavil razočarani Spasić.