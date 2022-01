Razlog za krizo Atletica? Nezadovoljna in razdeljena garderoba

Jan Oblak v "balkanskem" taboru

A to še ni vse. V garderobi na Wandi Metrpolitano sta po pisanju Marce še dve frakciji, ki razdirata kohezijo v klubu. V eni so nogometaši iz republik nekdanje skupne države, mednje poleg Jana Oblaka sodijo še Šime Vrsaljko, Stefan Savić in Ivan Šaponjić. Drugo skupino pa sestavljajo portugalsko govoreči nogometaši Joao Felix, Renan Lodi, Matheus Cunha in Felipe, blizu pa naj bi jima bila še Belgijec Yannick Carrasco in Francoz Thomas Lemar.

Številni od omenjenih niso zadovoljni s svojim statusom v klubu, kar naj bi tudi že večkrat izrazili pred ostalimi soigralci. Na tej točki velja omeniti še Mehičana Hectorja Herrero, ki je v zadnjem letu svoje pogodbe, nove pa mu v klubu za zdaj še niso ponudili, bojda zaradi odločitve trenerja Diega Simeoneja, ki z nogometašem sredine igrišča očitno ni zadovoljen.

Marca se pri svojem poročanju sklicuje na neimenovane vire znotraj oziroma blizu kluba. In čeprav ni nujno, da vse napisano drži, je to zagotovo ena bolj verjetnih razlag za rezultatsko krizo v rdeče-belem delu Madrida.