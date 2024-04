Razlogi za poraze Liverpoola in ali še lahko upajo na ligaški naslov?

OGLAS

Jurgen Klopp FOTO: AP icon-expand

"Ni problem v pristopu, fantje si želijo, nihče ne greši namenoma. Moje delo je, da jih spravim nazaj v stanje, ko se bodo počutili znova samozavestne, da zmorejo. Jaz sem odgovoren za vse, kar se je zgodilo proti Evertonu, zato se ne počutim dobro," je po tekmi dejal Jurgen Klopp. Liverpool je z 2:0 na stadionu Goodison Park klonil proti mestnemu tekmecu, v polno sta zadela Jarrad Branthwaite in Dominic Calvert-Lewin.

"Zelo sem razočaran in nezadovoljen. Če povzamem, predstava ni bila dovolj dobra. Igrali smo igro, ki jo je želel Everton. Dosegli so dva zadetka iz prekinitev. Pri prvem golu smo se nekako uspeli trikrat ubraniti, a na koncu se je žoga skotalila čez črto. Po prejetem zadetku je sledilo naše najboljše obdobje, postavili smo jih pod pritisk, ustvarili smo si lepe priložnosti, ampak nismo zadeli. Vsaka zapravljena situacija je dala Evertonu še več zagona, nam pa ga je odvzela," je prvi polčas povzel nemški strokovnjak.

Statistika tekme: Everton vs. Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tudi drugi del igre pa ni obrodil sadov v vrstah Liverpoola. "V drugem polčasu prav tako ni bilo dovolj dobro, igrali smo brez pravega pritiska, ki smo ga izvajali ob koncu prvega dela igre. Potem smo prejeli drugi zadetek. Mislim, da so vsi, ki spremljajo Everton, takšen zadetek videli že 20-krat, to je njihova rutina. Vsi vedo, kam bo šla žoga, kljub temu pa je bil nasprotnik popolnoma osamljen. Nisem si še ogledal posnetka, toda prepričan sem, da bi lahko bolje reagirali. 2:0, igrali smo, kot smo igrali, vsekakor ni bila to ena izmed najboljših predstav vseh časov."

Jurgen Klopp FOTO: AP icon-expand

"Res mi je žal naših navijačev. Ljudje mi pogosto govorijo o mojih izjemnih rezultatih na mestnem derbiju. Redko izgubimo, zato še toliko bolj boli. Opravičujem se za to, ni bilo potrebno, ampak zgodilo se je. Nič se ne da spremeniti," se je privržencem rdeče barve v Liverpoolu opravičil Klopp. Razlog za tri poraze na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih? Varovanci Jurgena Kloppa imajo v zadnjem času precej težav z realizacijo pred nasprotnikovimi vrati: "Lahko ste videli, da nam ne gre pred golom. To je že preteklost, ampak za to nekoliko krivim tekmo z Unitedom, kjer smo imeli toliko priložnosti, igrali smo imenitno, a na koncu ostali praznih rok. To je res slabo. Od takrat smo si ustvarili precej priložnosti, toda redko zadevamo. To nam je prišlo v glavo in to je problem. Moramo se prebiti iz te faze, vedno je tako."

Mohamed Salah in Darwin Nunez sta na tekmi z Evertonom zapravila vsak svojo veliko priložnost. FOTO: AP icon-expand

Morda se ekipi iz mesta ob reki Mersey pozna tudi vse večja utrujenost. "Igralci, ki so igrali veliko tekem, niso več tako sveži, toda to je težava vseh ekip. Ne želim se izgovarjati na to. Arsenalova Gabriel in (William) Saliba sta odigrala vse tekme za Arsenal. So igrali kaj manj tekem kot mi? Nisem prepričan, toda vem, da so imeli prav tako precej tekem," je dejal Nemec, ki po koncu sezone zapušča klop Liverpoola.

Moštvu, ki je izgubilo na Goodison Parku, pa se vsekakor pozna tudi odsotnost Dioga Jote in Codyja Gakpoja: "V napadu naše napadalce vselej čaka super intenzivno delo, obdano s sprinti in konstantnim tekom, zato je težko, ko ne moremo opraviti sprememb. Vem, da sem imel na klopi Dannsyja (Jayden Danns), toda pred tekmo sploh nisem vedel, da ga bom moral aktivirati v kader. Za poškodbo Dioga (Jote) smo izvedeli dva dni pred tekmo, Cody (Gakpo) nam je izostal na dan dvoboja. To ni tekma za 18-letnega fanta, ki bi ga povsem 'zdominirala' (James) Tarkowski in (Jarrad) Branthwaite. Precej stvari se je nabralo ob nepravem času." Lahko Liverpool ob poslovilni sezoni Kloppa še upa na ligaški naslov? To je vprašanje, ki si ga je marsikateri navijač Liverpoola postavil po porazu na Merseyside derbiju. Podobno pa je zanimalo tudi novinarje na novinarski konferenci po koncu tekme. "Ne vem, zakaj moram odgovarjati na takšna vprašanja, sami lahko pogledate na lestvico. Torej, naj rečem, da smo še vedno povsem prisotni v borbi za prvaka? Potrebujemo krizo Cityja in Arsenala. Moramo pa seveda zmagovati svoje tekme, saj tudi če tekmeca začneta izgubljati točke in bomo mi igrali tako, kot smo proti Evertonu, potem ne bo sprememb. Poleg tega si še nismo zagotovili igranja v Ligi prvakov, zato moramo preprosto igrati boljši nogomet," je odgovoril Klopp. Razpored Arsenala, Liverpoola in Manchester Cityja do konca prvenstva:

Razpored Arsenala, Liverpoola in Manchester Cityja do konca prvenstva. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zasedbo iz Anfielda že v soboto čaka gostovanje pri West Hamu, ki se poteguje za mesta, ki prinašajo evropsko jesen. "Moramo se pobrati. Lahko si predstavljate, da bo to zdaj precejšen psihičen in fizičen izziv. Fizičen tako ali tako. Če zmagaš tekmo, potem ni težko mentalno pripraviti ekipe na naslednjo preizkušnjo, vendar nas zdaj čakata oba izziva. Verjetno si West Ham ob čakanju na nas mane roke in upa, da bomo prišli na eni nogi. Toda poskusil bom absolutno vse, da ekipo spravim na prave obrate, da pokaže pravi obraz." Redsi imajo štiri tekme pred koncem prvenstva tri točke zaostanka za vodilnim Arsenalom, ob tem pa le točko več od tretjega Manchester Cityja, ki pa ima pred sabo še šest tekem.