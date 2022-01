Razmerje na robu ločitve: Je Neymar le lutka v rokah svojega očeta?

Dejstvo je, da je bil talent Neymarja mlajšega opažen že zelo zgodaj. Njegov fenomenalen potencial je njegov oče zelo hitro prepoznal. Zavedal se je, da je nogometni svet lahko zelo krut, zato se je obkrožil z malo ljudmi in si ustvaril veliko sovražnikov. Marques navaja, da je bila njegova strategija denar, pri čemer je sam prevzel vajeti vsega – opisal pa bi ga kot požrešnega. Toda zanj ima tudi dobre besede. “Kljub njegovemu ugledu je vsak, ki se z njim pogovarja o športnem menedžmentu, osupel nad tem, koliko znanja je pridobil. Obkrožil se je z najboljšimi strokovnjaki, jih poslušal, gledal in zdaj ima možnost nadzorovati blagovno znamko … toda njegova glavna težava je njegov odnos.”

Odkar je luč sveta ugledala dokumentarna serija o Neymarju mlajšem , se veliko razpravlja o odnosu, ki ga ima nogometaš s svojim očetom. Slednji v njegovem življenju ne igra samo primarno vlogo, temveč je tudi njegov nogometni zastopnik. Tako je vse, odkar je bil brazilski zvezdnik star 14 let. ”Neymar starejši je bil zadolžen za sinovo kariero že od malih nog. Prvič, ko sem govoril z njim, je bil ta še otrok. Poklical sem njegovega očeta, nato mu je posredoval telefon. Takrat je bil Neymar mlajši še mladoleten, tako da je bil takšen protokol nekaj normalnega. Toda stvar je v tem, da danes še vedno vse deluje na enak način,” je leta 2019, ko si je Neymar mlajši želel zapustiti prestolnico mode in se vrniti na Iberski polotok, povedal brazilski dopisnik v Parizu za Bleacher Report . ” Ena od prvih stvari, ki jih brazilski zvezdnik naredi, ko po tekmi vstopi v slačilnico, je, da v svojem telefonu preveri morebitna sporočila svojega očeta. Njegov oče se je vedno bal, da bi drugi izkoristili njegovega sina," je še pojasnil Joao Henrique Marques , ki je takrat več kot desetletje poročal o brazilskem asu.

Kljub temu da sta Brazilca poskrbela za najbogatejši prestop vseh časov (222 milijonov pri selitvi Neymarja mlajšega iz Barcelone v PSG) in v Pariz prispela kot junaka, pa so se stvari odvijale drugače, kot je bilo zadano v njunem načrtu. Poškodbe, razvpito zasebno življenje in neuspehi francoskega moštva v Evropi nogometašu niso bili naklonjeni. Izmaknil se je tudi največji cilj Parižanov, osvojitev naslova v prestižni Ligi prvakov. Leta 2020 jim je namero na zaključnem turnirju v Portu (zaradi ukrepov povezanih z novim koronavirusom) prekrižala nemška zasedba iz Munchna – veliko razočaranje in solze v očeh igralcev PSG-ja, še posebej pa je bilo žalost čutiti na ramenih Brazilca, nogometaša, ki ni uspel uresničiti ciljev ekipe, ki ga je pripeljala v pariško garderobo ravno zaradi slednjega.

Ko gre za gradnjo sinove kariere, je bil Neymar starejši ves čas močan. Tisti, ki ga najbolje poznajo, vztrajajo, da se ni spremenil: je preveč zaščitniški oče, ki se je na tribunah boril z navijači, ker so na mladinskih nogometnih tekmah kritizirali njegovega fanta. Vse skupaj je nato prenesel pred kamere, nato pa je postalo vse prej kot zaščitniško. ”Lahko boste rekli, prekleto, svojega sina obravnava kot podjetje. No, seveda, do določene točke je Neymar mlajši moj sin, toda od trenutka, ko zapusti dom, postane moj posel,” je v intervjuju za Gazeta Press dejal leta 2011.

Brazilski zvezdnik, Neymar mlajši, ki je seveda navajen biti tudi precej kontroverzen, v seriji tudi sam pripoveduje o odnosu, ki ga ima s svojim očetom. Le-ta je vse prej kot enostaven. Njegov oče je torej eden od protagonistov v njegovem življenju, predvsem v njegovi karieri. Neymar mlajši je vedno dovolil, da ga oče varuje, kot da bi bil še vedno otrok, ker ga je tako spoštoval in oboževal. Predvsem pa mu je slepo zaupal. “Moj sin ni odšel iz Barcelone po moji volji. Bil je v coni ubdobja, iz katere je želel oditi. Nikoli ni hotel biti boljši od Lionela Messija , ni hotel izstopiti iz njegove sence. V resnici Neymar obožuje Messija,” se brani oče nogometaša. Velja omeniti, da je o slavnem prestopu spregovoril tudi sam Argentinec, ki je dejal, da ni nikoli izvedel, kaj je Brazilca do tega pripeljalo.

Neymar starejši je torej zadolžen za trženje svojega sina. Kot rečeno, je pri tem vse prej kot neuspešen. Toda kakšne posledice ima vse skupaj na Neymarja mlajšega? Je glavna vloga, ki jo ima njegov oče v njegovi karieri res zaščititi sina ali želi preko njega izpolniti svoje neuresničene sanje in biti v središču dogajanja? S tem nima očitno prav nikakršnih težav, namreč na karnevalu v Rio de Janeiru so se leta 2016 odločili pokloniti nogometnemu klubu Santos. V goste so tako povabili Peleja in Neymarja mlajšega. Nihče od njiju se parade žal ni uspel udeležiti. Kasneje so Peleja nadomestili z njegovim dvojnikom, enako so želeli storiti z Neymarjem mlajšim, toda parade se je udeležil kar njegov oče sam.

Sam poudarja, da želi sinu le najboljše, mu pomaga in ga opozarja na to, naj bo previden pri vseh svojih odločitvah. "Ne morem biti vedno ob tebi. Včasih sem bil in ti je bilo všeč, zdaj tega nočeš. Toda nekdo te mora zaščititi. Mojega sina so obtožili posilstva. Morda sem nadležen, toda želim te zaščititi," pripoveduje, ko pogovor v seriji nanese na novo črno piko v karieri Neymarja mlajšega. Takrat 27-letnega nogometaša je manekenka Najila Trindade obtožila, da jo je v luksuznem hotelu prisilil v spolni odnos (v dokumentarni seriji je prikazan posnetek, na katerem se manekenka fizično znaša nad nogometašem), Neymar mlajši je vse obtožbe odločno zanikal, kar sta kasneje potrdila tako policija kot tožilstvo. Jezni 29-letnik nato svojemu očetu odgovori: “Seveda, vendar mi ni všeč, kako se pogovarjaš z ljudmi. Ne govorim o tem, kar se je pravkar zgodilo, ampak na splošno. Preveč si agresiven. Nočem, da se tako pogovarjaš. Če naredim napako, hočem zdrav pogovor.” Zdrav pogovor in odnos sta nekaj, kar si zagotovo želita oba. Čeprav lahko po besedah Neymarja mlajšega, da je na tej poti izgubil očeta, sklepamo, da je ta vse prej kot takšen.