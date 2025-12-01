Svetli način
Nogomet

'Razmišljal sem o igranju za Maroko', Yamal iskreno o reprezentančni akciji

Barcelona, 01. 12. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Lamine Yamal je s Španijo leta 2024 osvojil naslov evropskih prvakov. Pri komaj šestnajstih letih je navdušil nogometni svet in domov odnesel tudi nagrado za najboljšega mladega igralca turnirja. Zaradi njegove naklonjenosti Maroku, državi njegovega očeta, pa igranje za špansko vrsto še zdaleč ni bilo samoumevno. V intervjuju za 60 Minutes je spregovoril tudi o spopadanju s slavo in pritisku, ki ga čuti, ko je na igrišču.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Rojen v predmestju Barcelone, zgolj dobre tri kilometre stran od kultnega Camp Noua, maroškemu očetu in mami iz Ekvatorialne Gvineje, je Lamine Yamal postal nov obraz španskega nogometa. Širši javnosti se je predstavil na evropskem prvenstvu leta 2024, ko je pri rosnih 16. letih svoji reprezentanci pomagal do rekordnega četrtega naslova prvaka stare celine.

Na turnirju je prispeval štiri asistence, podpisal pa se je tudi pod neverjeten gol v polfinalu proti Franciji, zadetek, ki ga je Lamine sam označil za svojega najljubšega v karieri: "Imam jih nekaj, ki so mi najbolj pri srcu. Zaradi pomembnosti in lepote bi vendarle izbral zadetek proti Franciji."

Zadetek Yamala proti Franciji
Zadetek Yamala proti Franciji FOTO: AP

Kljub ponosu, ki ga čuti, ko obleče španski dres, v srcu nosi tudi državo svojega očeta, Maroko. Severnoafriška država, iz katere je emigrirala Yamalova babica, je na zadnjem svetovnem prvenstvu doživela svoj nogometni vrhunec, ko so se uvrstili v polfinale.

Yamal v maroškem dresu
Yamal v maroškem dresu FOTO: X

18-letnik je resno razmišljal, da bi oblekel temnejši rdeči dres in zaigral v Rabatu: "Globoko v sebi sem razmišljal o Maroku. Ampak ko je prišel trenutek odločitve, ni bilo nobenega dvoma. Kljub vsej ljubezni, ki jo gojim do Maroka, sem si vedno želel zaigrati na evropskem prvenstvu. Evropski nogomet je na višjem nivoju in pritegne več pozornosti. Odraščal sem v Španiji, to je moja država. Vedno bom imel rad Maroko, ki ga tudi štejem za svojo državo.

V zadnjem letu je veliko pozornosti poželo tudi njegovo zasebno življenje. Na naslovnicah se ni več pojavljal zgolj zaradi svojih nogometnih mojstrovin, temveč tudi zaradi ljubezenskega življenja, objav na družbenih omrežjih in celo proslavljanja svoje 18. rojstnodnevne zabave.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: X

Vse to je lahko za najstnika preobremenjujoče, zato svojo rešitev najde prav na nogometnem igrišču: "Ne morem živeti kot normalen 18-letnik. Takoj, ko stopim na ulico, sem obkrožen s fotografi in ljudmi, ki nosijo moj dres. Zato užitek najdem v manjših stvareh, kot sta obisk moje družine ali pa igranje videoiger. Igranje nogometa mi predstavlja odklop od vsega. Ko imam tekmo, pozabim vse ostalo, tudi na največje težave, ki jih imam."

Nedvomno je, da je Yamal postal eden izmed najslavnejših nogometašev na svetu. Težko se je sprehoditi po katerem koli večjem mestu, ne da bi vsaj enkrat opazili njegov dres. Točno to je zapuščina, ki si jo mladi Španec želi pustiti: "Hočem dobro vplivati na ljudi. Če je nekdo žalosten in si potem pogleda mojo tekmo, si želim, da postane boljše volje. Moj cilj ni, da podrem vse rekorde, želim si uživati v nogometu. Upam, da si otroci želijo biti kot jaz."

Lamine Yamal in Nico Williams
Lamine Yamal in Nico Williams FOTO: AP

Lansko poletje je ljudi presenetila anekdota Nica Williamsa, ki je medijem povedal, da je Yamal pred polfinalnim obračunom proti Franciji spal na avtobusu. Williams je priznal, da je sam čutil preveč pritiska, da bi zatisnil oči. Mladi zvezdnik Barcelone se očitno lažje spopada s pritiskom kot njegovi soigralci.

"Nikoli nisem razmišljal o tem, da sem že pri 16. igral na evropskem prvenstvu. Nikdar ne občutim pritiska, ko sem na igrišču. Moji starši so bili pod pravim pritiskom, ko so morali skrbeti zame in mi zagotoviti, da imam vse, kar potrebujem. Preživeli smo veliko težje stvari, kot je igranje nogometa, tako da vedno poskušam zgolj uživati."

lamine yamal španija maroko barcelona intervju
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
01. 12. 2025 12.13
+1
Na žalost se mi zdi, da se preveč povezuje z očetom, ki je milo rečeno primitivec. Upam, da ne bo šel po njegovih stopinjah!
ODGOVORI
1 0
trtr
01. 12. 2025 11.53
-3
Ma steral bi ga nazaj s tastarim primitivcem.
ODGOVORI
2 5
Maxx365
01. 12. 2025 12.03
+3
Za tastarga se strinjam, tamali pa naj kar ostane kjer je.
ODGOVORI
3 0
