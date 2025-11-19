Razočarali ste ...

Izkupiček naše izbrane vrste je mizeren, zato je negativna ocena povsem pravična. Znova se je izkazalo, da smo narod, ki je v športu sposoben nekaj doseči zlasti tedaj, ko na nas nihče ne računa povsem resno. Na zadnjem Euru smo bili outsiderji, pa smo navduševali, tokrat, ko s(m)o se videli kot kandidata za uvrstitev vsaj na drugo mesto, smo odpovedali. Na celi črti! Ne zgolj nogometaši in strokovno vodstvo z vrhom NZS vred, temveč tudi vsi mi, ki bi morali bolj goreče bodriti reprezentanco oziroma jo tudi kritizirati, odločno opozarjati na pomanjkljivosti, napake ...
Tudi nogometna javnost ni na ravni razvitejših držav, to priznavajo vsi, ki so delali ali igrali v tujini. In zato smo na eni najnižjih točk v novejši zgodovini samostojne države. V naši skupini je bila Švica razred zase, Švedska podobno kot Slovenija medla, bleda, Kosovo pa podobno kot mi, ko smo napadali iz ozadja: srčno, bojevito, fanatično, kakovostno. Ampak, če smo se tolkli po prsih, ko smo premagovali ugledne nasprotnike iz večjih držav, bi morali ob neuspehu potisniti glavo v pesek in se sramovati ter skoraj ničen izkupiček proti Kosovu označiti kot sramoto.
Matjaž Kek je tvorec največjih uspehov slovenske izbrane vrste, za kar si zasluži globok priklon. Toda tokrat s sodelavci ni opravil naloge, ni izpolnil pričakovanj. Daleč od tega, da bi mu lahko očitali neznanje ali nesposobnost, prav nasprotno, ampak v zadnjih kvalifikacijah se ni izkazal, zato je vprašanje, ali ima smisel, da še vztraja na selektorskem stolčku. Zelo dobro se zaveda, kakšen medijski in navijaški linč bi doživel na selektorskem položaju v kateri izmed razvitejših in bolj strastnih nogometnih držav. Torej bo dostojanstveno prenesel tudi dokaj mile kritike ob tokratnem neuspehu. Kako in s kom naprej? Predsednik NZS Radenko Mijatović ne bo imel lahkega dela, ko (če) bo izbiral Kekovega naslednika. Ne nazadnje zlasti zato, ker odločitev zagotovo ne bo izključno njegova. Upati je le, da bo prevladalo mnenje stroke.
Generacije, ki tvorijo trenutno reprezentanco, so dovolj kakovostne, da v naslednjem ciklusu popravijo vtis. Sledijo boji za uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo. Tisti, ki so do včeraj branili barve Slovenije, si vsi po vrsti še zaslužijo naslednji vpoklic. Gre za fante, ki so se dokazali s kakovostjo. Sicer ne na zadnjih tekmah, ne vsi, zagotovo pa so, kar so dokazali, še sposobni navdušiti navijače. Nedvomno pa potrebujejo nov, močan veter v jadra, novo spodbudo, nov zagon, novo energijo, svežino, željo ... Najprej pa morajo sprejeti kritike brez užaljenosti in se nekaj naučiti iz napak. Slovenija, zatajila si, a verjamemo, da bo kmalu bolje. Mora biti!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.