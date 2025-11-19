Razočarali ste ...

Izkupiček naše izbrane vrste je mizeren, zato je negativna ocena povsem pravična. Znova se je izkazalo, da smo narod, ki je v športu sposoben nekaj doseči zlasti tedaj, ko na nas nihče ne računa povsem resno. Na zadnjem Euru smo bili outsiderji, pa smo navduševali, tokrat, ko s(m)o se videli kot kandidata za uvrstitev vsaj na drugo mesto, smo odpovedali. Na celi črti! Ne zgolj nogometaši in strokovno vodstvo z vrhom NZS vred, temveč tudi vsi mi, ki bi morali bolj goreče bodriti reprezentanco oziroma jo tudi kritizirati, odločno opozarjati na pomanjkljivosti, napake ...

Tudi nogometna javnost ni na ravni razvitejših držav, to priznavajo vsi, ki so delali ali igrali v tujini. In zato smo na eni najnižjih točk v novejši zgodovini samostojne države. V naši skupini je bila Švica razred zase, Švedska podobno kot Slovenija medla, bleda, Kosovo pa podobno kot mi, ko smo napadali iz ozadja: srčno, bojevito, fanatično, kakovostno. Ampak, če smo se tolkli po prsih, ko smo premagovali ugledne nasprotnike iz večjih držav, bi morali ob neuspehu potisniti glavo v pesek in se sramovati ter skoraj ničen izkupiček proti Kosovu označiti kot sramoto.