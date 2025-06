Razočarani Angleži iskali izgovore v vročini in travnati zelenici

"Jezen sem nase. Imel sem ogromno priložnosti, a to preprosto ni bil moj dan. Zadel sem okvir vrat in nato imel še res lepih situacij, a to je nogomet," je svoje frustracije pojasnil 22-letni vezist.

Na novinarski konferenci ga je eden od angleških novinarjev vprašal, če so na skromnejšo predstavo treh levov vplivale tudi temperature. Po njegovi razlagi so Angleži v drugem polčasu prevladovali tudi zato, ker na stadionu pod Zoborom ni bilo več tako toplo. Ob začetku tekme so termometri v Nitri kazali 29 stopinj Celzija.

Kakor tudi ne selektor Lee Carsley, ki je takoj poudaril, da je za delitev točk zaslužna tudi odlična predstava Slovenije, ne zgolj slabši dan mladih angleških zvezdnikov.

"Slovenija je začela zelo hitro in agresivno. Spravili so nas pod pritisk. Že proti Nemčiji so si v prvem polčasu ustvarili veliko priložnosti, zato nas to ni presenetilo. Dokazali so, za kako kakovostno ekipo gre. Nato smo vzpostavili kontrolo, imeli številne priložnosti, ki pa jih žal nismo izkoristili. V drugem polčasu so se postavili nizko in prežali na protinapade, mi pa nismo imeli dovolj idej pri zaključevanju akcij."

Ali je na težave Anglije pri ustvarjanju in zaključevanju priložnosti vplivala bojda skromna travnata zelenica, ki je pred tekmo niso zalivali, je Carsleyja nato vprašal eden od novinarjev. Angleški selektor je v gosposkem tonu odvrnil, da ima Uefa točno določene standarde, po katerih mora biti poskrbljeno za igrišče, in da ne dvomi, da so bili tej standardi tudi tokrat doseženi.