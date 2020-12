Razočarani Handanović: Nismo si zaslužili napredovanja

Milanski Inter je v skupinskem delu igral z madridskim Realom (10 točk), Borussio Mönchengladbach (8) in Šahtarjem iz Donjecka (8) in skupaj zbral šest točk. Sinočnji neodločen izid 0:0 proti Ukrajincem je pomenil, da so modro-črni končali čisto na dnu skupine B in se tako niso prebili niti v evropsko ligo, v kateri so se v prejšnji sezoni prebili do finala.

Tako kot v sezoni 2019/20 so se v nadaljevanje Lige prvakov prebili preostali trije italijanski klubi, Juventus, Lazio in Atalanta Josipa Iličića, Interju pa je spodletelo. "Igrali smo v izenačeni skupini, možnosti pa smo zapravili tako v Ukrajini kot doma. Lahko bi se odrezali bolje, ampak ni časa za objokovanje, moramo se osredotočiti na ligo in pokal," je nekdanji slovenski reprezentančni vratarSamir Handanovićdejal za Sky Sport Italia.