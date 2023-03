Razočarani Hazard: Vsa čast Ancelottiju, toda midva ne komunicirava

Nekdanji član Chelseaja, ki je po novem razočaranju v belgijskem dresu na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju zaključil reprezentančno zgodbo, je v pogovoru za ugledni madridski športni časnik AS odprl dušo in med drugim spregovoril o specifičnem odnosu z glavnim trenerjem Carlom Ancelottijem . Eden Hazard ne skriva spoštovanja, ki ga goji do omenjenega italijanskega strokovnjaka, toda ko beseda steče o njunem sodelovanju, tega praktično ni.

"Upam, da bom v prihodnje dobil več priložnosti za igro, da dokažem, da sem še vedno zmožen igrati na visoki ravni. Razumem ljudi, ki dvomijo vame, toda potrebujem priložnost(i), da jih prepričam v nasprotno. Drugače ne gre," je uvodoma dejal 32-letni nekdanji belgijski reprezentant in nadaljeval: "Med Ancelottijem in menoj obstaja spoštovanje in tako bo tudi ostalo v prihodnje. A če me vprašate, ali komunicirava, je odgovor negativen. Zakaj je temu tako, preprosto ne vem. Bi bilo treba vprašati tudi njega, kajti trener je tisti, ki odloča o tem, kdo bo igral in kdo ne. Sam nikakor ne morem biti zadovoljen s tem, da že lep čas nisem odigral niti sekunde, toda to je življenje poklicnega športnika. Moram biti potrpežljiv in počakati na priložnost."

Starejši od bratov Hazard je med drugim prepričan, da bo Real preskočil angleško oviro na poti do četrtfinala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. "Čeprav se zavedamo kakovosti Liverpoola, bi morala prednost s prve tekme zadostovati za napredovanje v naslednjo fazo izločilnih bojev. Zelo pomemben bo vstop v tekmo, saj si ne smemo privoščiti ponovitve tako slabega začetka z Anfielda. Na koncu verjamem, da bomo znali unovčiti bogate izkušnje in se veseliti novega uspeha s svojimi navijači," je še pristavil Eden Hazard.