Razočarani Lovren: Ne gre se mi za denar, želim si le igrati

Hrvaški branilec je v intervjuju zaSportske novosti brez dlake na jeziku spregovoril o dogajanju v minulem prestopnem roku. Konkurenca v Liverpoolovi zadnji vrsti je huda in kot vse kaže bo Dejan Lovren letos na Anfieldu pobiral drobtinice, prav zaradi tega pa si je 30-letnik želel odhoda drugam. "Oddahnil sem si, ko je bilo prestopnega roka konec. Vsakodnevno sem v medijih poslušal neresnice v zvezi z mojo prihodnostjo. Človek se tega naveliča in komaj sem čakal, da bo vsega skupaj konec," je dejal eden od tvorcev nepozabnega hrvaškega uspeha na svetovnem prvenstvu v Rusiji.



"Priznam, želel sem si zamenjati klubsko okolje, a do tega na koncu ni prišlo. Jürgen Klopp mi je dejal, da name še vedno računa, to sem sprejel in naposled ostal na Anfieldu. Prav Nemec ima največ zaslug pri tem, da sem še vedno član Liverpoola. Dejal mi je, da razume moje želje, a me vseeno potrebuje," je razkril Lovren, ki bo letos verjetno šele četrta izbira na položaju centralnega branilca. Poleg Virgila van Dijka imata pred Hrvatom prednost še mladi Joe Gomezin visokorasli KamerunecJoel Matip.

Zakaj si je Lovren sploh želel prestopa?

V Zenici rojeni nogometaš še pravi, da si je najbolj od vsega želel igralnih minut, čeprav so mu nekateri svetovali drugače: "Mnogi so mi govorili, naj se ne obremenjujem, če ne bom redno igral, saj imam sanjsko službo, ki je za povrh še odlično plačana. A ne gre se mi za denar. Sem v svojih najboljših letih, počutim se odlično in ne želim si le sedeti na klopi."



Hrvaški reprezentant naj bi imel na mizi dve resni ponudbi, in sicer s strani Milana in Rome. Lovren letos še ni nastopil za Liverpool. Na tekmi angleškega superpokala je obsedel na klopi, na vseh ostalih tekmah pa ga ni bilo niti med osemnajsterico Kloppovih izbrancev.