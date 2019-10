Razočarani navijač Arsenala: '2000 funtov za to sranje? Od**bi!'

V povezavi z medlim vstopom londonskega Arsenala v novo klubsko sezono se vse glasneje govori tudi o spremembi na klopi Topničarjev, kjer španski strokovnjak Unai Emery ne uživa pretiranega zaupanja. V britanskih medijih so se v zadnjih dneh tako pojavile informacije, da bi lahko razvpiti Jose Mourinho utegnil zamenjati nekdanjega uspešnega trenerja Seville na klopi Londončanov, s čimer bi postal sploh prvi menedžer v zgodovini Premier league, ki bi lahko s tremi različnimi angleškimi klubi osvojil katero od tamkajšnjih lovorik. Zadnja poraz in remi s Sheffield Unitedom oziroma Crystal Palacom sta vnesla precejšen nemir v slačilnico Arsenala, kar se najbolje odraža na kapetanu Granitu Xhaki , ki mu je klub že ponudil strokovno pomoč psihologa. Spomnimo, da se je švicarski reprezentant ob menjavi sredi drugega polčasa tekme s Crystal Palacom jezno odzval na številne žvižge domačih navijačev, s čimer jih je še dodatno podžgal, da so se spravili nadenj z neokusnimi žaljivkami na družbenih omrežjih.

'2000 funtov na leto za to sranje? Od**bi!'

Toda to še ni bilo vse, kar so navijači Arsenala pripravili svojim 'ljubljencem'. Na družbenih omrežjih je namreč zaokrožil video posnetek, na katerem se jasno vidi, da je tarča nezadovoljnih navijačev tudi najboljši klubski strelec Pierre-Emerick Aubameyang. Ta se je po odhodu s stadiona Emirates po tekmi s Crystal Palacom znašel v prometnem zastoju sredi britanske prestolnice, kar je izkoristil eden od razočaranih privržencev zasedbe Unaija Emeryja, ki je napadalcu zabrusil: "Plačujem 2000 funtov na leto, da bi gledal to sranje. Od**bi!"