Razočarani navijači jezni na Ronalda in agencijo, ki ni izpolnila obljube

Prireditelji tekme so ob najavi tekme dejali, da imajo z Juventusom pogodbo, v kateri piše, da bo Cristiano Ronaldo odigral vsaj 45 minute prijateljske tekme. To je bil za ljubitelje nogometa v Južni Koreji pravi magnet, saj so 65.000 vstopnic kupili v dveh urah in pol. A na tekmi Ronalda niso videli na zelenici, ves čas je preživel na klopi, čeprav so mu gledalci na stadionu v Seulu vzklikali. Nekatere je celo tako razbesnel, da so mu nekateri namenili vzklike, povezane z njegovim največjim tekmecem Lionelom Messijem.

Navijači so se počutili ogoljufane, zato so se povezali in se preko odvetniške družbe Myungan podali v tožbo. "Do zdaj je z nami stik vzpostavilo več kot 2000 navijačev, ki bodo tožili prireditelje. Uradno bomo tožbo v njihovem imenu vložili naslednji teden, razen če agencija ne ponudi konkretnega načrta, kako bo povrnila stroške," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal odvetnik družbe Kim Hun-ki.

Po vrhu vsega je imel let Juventusa iz Nanjinga v Seul zamudo, zato so začetek tekme prestavili za eno uro. V imenu agencije The Festa je Robin Zhang razložila, da je med tekmo govorila s podpredsednikom Juventusa Pavlom Nedvedom, ta pa ji je odgovoril, da Ronaldo ni želel igrati. Portugalec je na ta račun izgubil precej navijačev, eden od njih, ki je bil med gledalci, je na družbenem omrežju Instagram zapisal: "Izdal je 60.000 ljudi in nas ponižal. Nisem več navijač Cristiana Ronalda."

